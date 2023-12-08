https://crimea.ria.ru/20231208/vsu-lishilis-pyati-samoletov-i-vertoleta-za-nedelyu-boev-1133400091.html

ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев

ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев - РИА Новости Крым, 08.12.2023

ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев

Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T16:43

2023-12-08T16:43

2023-12-08T16:46

министерство обороны рф

новости сво

россия

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВОРоссийские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, россия, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу