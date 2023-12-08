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ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев
ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев - РИА Новости Крым, 08.12.2023
ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T16:43
2023-12-08T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВОРоссийские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8
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Новости
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министерство обороны рф, новости сво, россия, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев

Российские системы ПВО сбили пять украинских самолетов и вертолет за неделю

16:43 08.12.2023 (обновлено: 16:46 08.12.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.
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