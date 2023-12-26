https://crimea.ria.ru/20231226/vsu-lishilis-dvukh-bombardirovschikov-i-24-dronov-za-sutki-1133816844.html

ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за сутки

ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за сутки - РИА Новости Крым, 26.12.2023

ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за сутки

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T15:44

2023-12-26T15:44

2023-12-26T15:45

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два украинских бомбардировщика Су-24, пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские военные перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и 24 беспилотника противника.Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7509 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 738 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУЧетыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОСредства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, новости, министерство обороны рф