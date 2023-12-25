https://crimea.ria.ru/20231225/armiya-rossii-porazila-dve-puskovye-ustanovki-zrk-i-sbila-40-dronov-vsu-1133787131.html

Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ

Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ

Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T16:28

2023-12-25T16:28

2023-12-25T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожено 40 украинских дронов. Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 украинских самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под КрынкамиВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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