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Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:28
2023-12-25T16:18
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожено 40 украинских дронов. Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 украинских самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под КрынкамиВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ

ВС России нанесли удар по двум пусковым установкам ЗРК и сбили 40 беспилотников

16:28 25.12.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113-ти районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожено 40 украинских дронов. Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 украинских самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВооруженные силы России
 
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