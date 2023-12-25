https://crimea.ria.ru/20231225/armiya-rossii-porazila-dve-puskovye-ustanovki-zrk-i-sbila-40-dronov-vsu-1133787131.html
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:28
2023-12-25T16:28
2023-12-25T16:18
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_80e2b53ee90ccc80296388e4c98198f0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожено 40 украинских дронов. Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 украинских самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под КрынкамиВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2d2aa049a4e99fea22234065c77f7187.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии
Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
ВС России нанесли удар по двум пусковым установкам ЗРК и сбили 40 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии, а также сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113-ти районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожено 40 украинских дронов. Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 украинских самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым: