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ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T14:21
2023-12-24T14:21
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а также склада боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего военнослужащих Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь вражеских атак.Технику иностранного производства потерял враг и на Южно-Донецком и Херсонском направлениях: поражена американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin". Кроме того, на Южно-Донецком направлении в личном составе враг потерял до 110 военнослужащих, на Херсонском – до 80 человек.Склад боеприпасов ВСУ уничтожен российскими военными на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Российскими военнослужащими за сутки было отражено четыре атаки противника, который, в результате, лишился более 40 военнослужащих.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две вражеских атаки. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Еще 70 боевиков убитыми и ранеными Киев потерял на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиОтставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника

За сутки ВСУ потеряли 750 боевиков и склад боеприпасов

14:21 24.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а также склада боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего военнослужащих Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь вражеских атак.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - уточняют в военном ведомстве.
Технику иностранного производства потерял враг и на Южно-Донецком и Херсонском направлениях: поражена американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin". Кроме того, на Южно-Донецком направлении в личном составе враг потерял до 110 военнослужащих, на Херсонском – до 80 человек.
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен российскими военными на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Российскими военнослужащими за сутки было отражено четыре атаки противника, который, в результате, лишился более 40 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две вражеских атаки. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Еще 70 боевиков убитыми и ранеными Киев потерял на Запорожском направлении.
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
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