https://crimea.ria.ru/20231224/vsu-nesut-poteri-750-boevikov-sklad-boepripasov-i-inostrannaya-tekhnika-1133766466.html
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T14:21
2023-12-24T14:21
2023-12-24T14:21
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132938436_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_fe7309a8063f71721f2e98522338943c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а также склада боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего военнослужащих Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь вражеских атак.Технику иностранного производства потерял враг и на Южно-Донецком и Херсонском направлениях: поражена американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin". Кроме того, на Южно-Донецком направлении в личном составе враг потерял до 110 военнослужащих, на Херсонском – до 80 человек.Склад боеприпасов ВСУ уничтожен российскими военными на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Российскими военнослужащими за сутки было отражено четыре атаки противника, который, в результате, лишился более 40 военнослужащих.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две вражеских атаки. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Еще 70 боевиков убитыми и ранеными Киев потерял на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиОтставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132938436_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_70db19d1fb7bf6a69f3c3ab65aa23ff6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
За сутки ВСУ потеряли 750 боевиков и склад боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а также склада боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего военнослужащих Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь вражеских атак.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - уточняют в военном ведомстве.
Технику иностранного производства потерял враг и на Южно-Донецком и Херсонском направлениях: поражена американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin". Кроме того, на Южно-Донецком направлении в личном составе враг потерял до 110 военнослужащих, на Херсонском – до 80 человек.
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен российскими военными на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Российскими военнослужащими за сутки было отражено четыре атаки противника, который, в результате, лишился более 40 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две вражеских атаки. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Еще 70 боевиков убитыми и ранеными Киев потерял на Запорожском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: