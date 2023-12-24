https://crimea.ria.ru/20231224/vsu-nesut-poteri-750-boevikov-sklad-boepripasov-i-inostrannaya-tekhnika-1133766466.html

ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника

ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника - РИА Новости Крым, 24.12.2023

ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника

Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T14:21

2023-12-24T14:21

2023-12-24T14:21

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Благодаря активным действиям российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции Украина за сутки лишилась порядка 750 боевиков убитыми и ранеными, а также склада боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего военнослужащих Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь вражеских атак.Технику иностранного производства потерял враг и на Южно-Донецком и Херсонском направлениях: поражена американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin". Кроме того, на Южно-Донецком направлении в личном составе враг потерял до 110 военнослужащих, на Херсонском – до 80 человек.Склад боеприпасов ВСУ уничтожен российскими военными на Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск. Российскими военнослужащими за сутки было отражено четыре атаки противника, который, в результате, лишился более 40 военнослужащих.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две вражеских атаки. Потери противника составили до 100 военнослужащих. Еще 70 боевиков убитыми и ранеными Киев потерял на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой областиОтставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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