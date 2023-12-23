https://crimea.ria.ru/20231223/otstavnoy-general-priznal-sereznye-problemy-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1133758505.html

Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области

Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области

Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T20:33

2023-12-23T20:33

2023-12-23T20:33

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он обвинил в таком положении дел украинское руководство, которое не может обеспечить свою армию необходимым количеством натренированных и обученных людей и вооружениями. По его словам, киевский режим также не в состоянии обеспечить выполнение мобилизационного плана, поэтому ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск."Противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов. После министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертВраг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиковС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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