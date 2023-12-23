Рейтинг@Mail.ru
Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231223/otstavnoy-general-priznal-sereznye-problemy-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1133758505.html
Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T20:33
2023-12-23T20:33
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133597885_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e80a7f742830af5ce5f886cd8598db54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он обвинил в таком положении дел украинское руководство, которое не может обеспечить свою армию необходимым количеством натренированных и обученных людей и вооружениями. По его словам, киевский режим также не в состоянии обеспечить выполнение мобилизационного плана, поэтому ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск."Противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов. После министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертВраг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиковС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
украина
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133597885_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbb97194b3226bf9e2607776cfe24ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), харьковская область, новости сво, новости
Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области

На двух направлениях фронта в Харьковской области у ВСУ серьезные проблемы - экс-генерал

20:33 23.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", — цитирует признание военного РИА Новости.
Он обвинил в таком положении дел украинское руководство, которое не может обеспечить свою армию необходимым количеством натренированных и обученных людей и вооружениями. По его словам, киевский режим также не в состоянии обеспечить выполнение мобилизационного плана, поэтому ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.
"Противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов. После министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков
С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
 
УкраинаПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Харьковская областьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:58"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины
20:33Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
20:14Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
19:59Инженер из Севастополя изобрел уникальный велосипед
19:37Железные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад
19:08Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
18:21Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
18:07Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США
17:49Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
17:34Горка с детьми обрушилась в Хакассии
17:12Севастополь простился с двумя героями спецоперации
16:56В новый список санкций Зеленского попали крымские компании
16:39Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"
16:17Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область
15:53Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
15:25Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны
15:10Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека
14:49Отбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиков
14:27Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки
14:11Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев
Лента новостейМолния