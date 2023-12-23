Отставной генерал признал серьезные проблемы ВСУ в Харьковской области
На двух направлениях фронта в Харьковской области у ВСУ серьезные проблемы - экс-генерал
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Положение украинских боевиков на двух направлениях боев в зоне спецоперации в Харьковской области достаточно плохое, признал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", — цитирует признание военного РИА Новости.
Он обвинил в таком положении дел украинское руководство, которое не может обеспечить свою армию необходимым количеством натренированных и обученных людей и вооружениями. По его словам, киевский режим также не в состоянии обеспечить выполнение мобилизационного плана, поэтому ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.
"Противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов. После министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
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