https://crimea.ria.ru/20231225/voennye-rf-spasli-ranenuyu-ukrainku-broshennuyu-boevikami-vsu-pod-krynkami-1133784988.html

Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками

Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками

Бойцы российской армии спасли раненую женщину-военнослужащего ВСУ, которую сослуживцы бросили на поле боя под Крынками в Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T14:58

2023-12-25T14:58

2023-12-25T14:58

владимир сальдо

крынки

херсонская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии спасли раненую женщину-военнослужащего ВСУ, которую сослуживцы бросили на поле боя под Крынками в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, морские пехотинцы и десантники Вооруженных сил РФ в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в декабре сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, согласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку. На "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине закончились добровольцыЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ

крынки

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, крынки, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости