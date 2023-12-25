Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками
Военные РФ под Крынками спасли брошенную на поле боя раненую женщину-военнослужащая ВСУ
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии спасли раненую женщину-военнослужащего ВСУ, которую сослуживцы бросили на поле боя под Крынками в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, морские пехотинцы и десантники Вооруженных сил РФ в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима.
"Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат. Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь", – рассказал Сальдо.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в декабре сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, согласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку. На "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.
Читайте также на РИА Новости Крым: