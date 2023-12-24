Рейтинг@Mail.ru
На Украине закончились добровольцы - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231224/na-ukraine-zakonchilis-dobrovoltsy-1133768568.html
На Украине закончились добровольцы
На Украине закончились добровольцы - РИА Новости Крым, 24.12.2023
На Украине закончились добровольцы
В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T17:30
2023-12-24T17:30
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_3:136:464:395_1920x0_80_0_0_88e66f9f2eaefa992f9d362c7e53636c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. Генерал отметил также, что украинские войска готовятся к развитию наихудших для них ситуации в следующем году на фоне катастрофической нехватки боеприпасов.19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцевВ Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороныВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
https://crimea.ria.ru/20231217/budanov-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-nasilno-mobilizovannykh-v-vsu-1133615709.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_49:0:755:529_1920x0_80_0_0_f663e8c244dfbfb767744e0a67431a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, новости, общество
На Украине закончились добровольцы

Добровольцы для украинской армии закончились - генерал ВСУ Марченко

17:30 24.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*.
"Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Сказать точно, когда это (мобилизация еще 500 тыс. человек — ред.) будет и как качественно, сложно, как это осуществить физически, понимания нет", — цитирует Марченко РИА Новости.
По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек.
Генерал отметил также, что украинские войска готовятся к развитию наихудших для них ситуации в следующем году на фоне катастрофической нехватки боеприпасов.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны
В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
ВСУ
17 декабря, 17:52
Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ
 
Мобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОУкраинаНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
17:30На Украине закончились добровольцы
17:08В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
16:29Часть Ялты осталась без газа: список адресов
16:17Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
15:37Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
13:46Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
13:14ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
12:03Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
11:55Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
11:09Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
10:34Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
10:34Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
10:09Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории
09:44Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин
09:34Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог
09:13Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Лента новостейМолния