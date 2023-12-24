На Украине закончились добровольцы
Добровольцы для украинской армии закончились - генерал ВСУ Марченко
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*.
"Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Сказать точно, когда это (мобилизация еще 500 тыс. человек — ред.) будет и как качественно, сложно, как это осуществить физически, понимания нет", — цитирует Марченко РИА Новости.
По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек.
Генерал отметил также, что украинские войска готовятся к развитию наихудших для них ситуации в следующем году на фоне катастрофической нехватки боеприпасов.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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