https://crimea.ria.ru/20231224/na-ukraine-zakonchilis-dobrovoltsy-1133768568.html

На Украине закончились добровольцы

На Украине закончились добровольцы - РИА Новости Крым, 24.12.2023

На Украине закончились добровольцы

В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T17:30

2023-12-24T17:30

2023-12-24T17:30

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Украины не знают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. Генерал отметил также, что украинские войска готовятся к развитию наихудших для них ситуации в следующем году на фоне катастрофической нехватки боеприпасов.19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны. Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцевВ Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороныВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

https://crimea.ria.ru/20231217/budanov-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-nasilno-mobilizovannykh-v-vsu-1133615709.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, новости, общество