https://crimea.ria.ru/20231228/tri-vrazheskikh-su-25-i-desyatki-bespilotnikov-sbity-za-odni-sutki-1133876861.html
Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки
Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки
Российские военные за сутки сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 беспилотника ВСУ, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T14:41
2023-12-28T14:41
2023-12-28T14:42
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новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 беспилотника ВСУ, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и поразили склад топлива противника. Об этом сообщает Минобороны РоссииКроме того, за сутки поражены склад топлива для военной техники ВСУ, живая сила и военная техника противника в 138-ми районах, перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29 Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого РогаСбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки
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министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), авиация, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки
Минобороны: ВС РФ сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 украинских беспилотника за сутки
14:41 28.12.2023 (обновлено: 14:42 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 беспилотника ВСУ, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и поразили склад топлива противника. Об этом сообщает Минобороны России
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, за сутки поражены склад топлива для военной техники ВСУ, живая сила и военная техника противника в 138-ми районах, перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.
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