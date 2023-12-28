https://crimea.ria.ru/20231228/tri-vrazheskikh-su-25-i-desyatki-bespilotnikov-sbity-za-odni-sutki-1133876861.html

Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки

Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки

Российские военные за сутки сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 беспилотника ВСУ, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T14:41

2023-12-28T14:41

2023-12-28T14:42

министерство обороны рф

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

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новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили три вражеских самолета СУ-25 и 33 беспилотника ВСУ, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и поразили склад топлива противника. Об этом сообщает Минобороны РоссииКроме того, за сутки поражены склад топлива для военной техники ВСУ, живая сила и военная техника противника в 138-ми районах, перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также над Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29 Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого РогаСбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), авиация, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу