https://crimea.ria.ru/20231228/devyat-provalnykh-atak-vsu-protivnik-poteryal-750-boevikov-za-sutki-1133877797.html

Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки

Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки

Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:05

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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новости

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении российскими военными отражены шесть атак украинских штурмовиков. Уничтожены до 55-ти украинских боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".На Донецком направлении общие потери врага составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, поражены польская самоходная артустановка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 115-ти боевиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М198 и британская - FH-70, самоходная артустановка "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Суками ранее в зоне СВО ликвидированы около семисот украинских боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Читайте также на РИА Новости Крым:На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуТри вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни суткиУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости, украина, вооруженные силы россии