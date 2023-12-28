https://crimea.ria.ru/20231228/devyat-provalnykh-atak-vsu-protivnik-poteryal-750-boevikov-za-sutki-1133877797.html
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:05
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
новости
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении российскими военными отражены шесть атак украинских штурмовиков. Уничтожены до 55-ти украинских боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".На Донецком направлении общие потери врага составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, поражены польская самоходная артустановка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 115-ти боевиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М198 и британская - FH-70, самоходная артустановка "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Суками ранее в зоне СВО ликвидированы около семисот украинских боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Читайте также на РИА Новости Крым:На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуТри вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни суткиУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости, украина, вооруженные силы россии
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
Минобороны: российские военные уничтожили еще 750 боевиков за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении российскими военными отражены шесть атак украинских штурмовиков. Уничтожены до 55-ти украинских боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".
На Донецком направлении общие потери врага составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, поражены польская самоходная артустановка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 115-ти боевиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М198 и британская - FH-70, самоходная артустановка "Гвоздика".
На Запорожском направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
Суками ранее в зоне СВО ликвидированы
около семисот украинских боевиков и сорок единиц боевой техники противника.
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