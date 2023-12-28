Рейтинг@Mail.ru
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231228/devyat-provalnykh-atak-vsu-protivnik-poteryal-750-boevikov-za-sutki-1133877797.html
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:05
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
новости
украина
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133632705_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_1a6e3385d17aeb9eaac10a955bf08fe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении российскими военными отражены шесть атак украинских штурмовиков. Уничтожены до 55-ти украинских боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".На Донецком направлении общие потери врага составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, поражены польская самоходная артустановка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 115-ти боевиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М198 и британская - FH-70, самоходная артустановка "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Суками ранее в зоне СВО ликвидированы около семисот украинских боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Читайте также на РИА Новости Крым:На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуТри вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни суткиУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133632705_46:0:1187:856_1920x0_80_0_0_8787d63ef7cdfc597062bc5cecbc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости, украина, вооруженные силы россии
Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки

Минобороны: российские военные уничтожили еще 750 боевиков за сутки

15:05 28.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении российскими военными отражены шесть атак украинских штурмовиков. Уничтожены до 55-ти украинских боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 210-ти военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и "Гвоздика".
На Донецком направлении общие потери врага составили до 230-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, поражены польская самоходная артустановка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 115-ти боевиков и трех пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М198 и британская - FH-70, самоходная артустановка "Гвоздика".
На Запорожском направлении противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
Суками ранее в зоне СВО ликвидированы около семисот украинских боевиков и сорок единиц боевой техники противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотНовостиУкраинаВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов
16:16Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
15:53Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники
15:37Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло
15:29Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию
15:05Девять провальных атак ВСУ: противник потерял 750 боевиков за сутки
14:52На мине в Черном море подорвалось гражданское судно
14:41Три вражеских СУ-25 и десятки беспилотников сбили ВС РФ за одни сутки
14:35В Крыму стали чаще сбивать пешеходов
14:21Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
14:08Очередь на Крымский мост: оперативная информация
13:50Сколько контрактников поступили в армию России за год
13:38Мир уже устал от доллара – Лавров
13:27Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова
13:20Замена водительского удостоверения в Крыму: нужен ли экзамен
13:02Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
12:58Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского
12:44Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
12:22Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
12:12Лавров назвал главное достижение России за последний год
Лента новостейМолния