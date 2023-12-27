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ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 27.12.2023
ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T15:35
2023-12-27T15:35
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны.На Купянском направлении отражено шесть атак украинских штурмовых групп в районе села Синьковка Харьковской области. ВСУ потеряли в этих боях 45 военнослужащих, два автомобиля, одну самоходку и гаубицу.На Краснолиманском направлении бои шли в районе села Червоная Диброва в ЛНР, отражено две атаки бригады украинского спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ. В районе Серебрянского лесничества подразделения группы войск "Центр" уничтожили скопления живой силы противника. Общие потери врага на этом направлении – около двухсот военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица.На Донецком направлении "Южная" группировка войск отразила две атаки в районе села Новгородское в ДНР. Подразделения противника были поражены в районе населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Общие потери противника на этом направлении составили 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено четыре гаубицы и три самоходных артиллерийских установки.На Южно-Донецком направлении происходили боестолкновения в районе села Новомихайловка, потери противника составили около 90 военнослужащих и три пикапа.На Запорожском направлении российские войска активно наносили удары по живой силе и технике трех украинских бригад в районе сел Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы.На Херсонском направлении в ходе боев подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили около 20 военнослужащих, три автомобиля, пять самоходок и орудие.Кроме того, силами авиации и артиллерии в зоне СВО сбит украинский вертолет Ми-8, уничтожен склад боеприпасов и два пункта управления бригад ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
запорожская область
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику

В зоне СВО за сутки ликвидированы около семисот украинских боевиков - Минобороны

15:35 27.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ ремонтируют сломанную боевую технику
Солдаты ВСУ ремонтируют сломанную боевую технику
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны.
На Купянском направлении отражено шесть атак украинских штурмовых групп в районе села Синьковка Харьковской области. ВСУ потеряли в этих боях 45 военнослужащих, два автомобиля, одну самоходку и гаубицу.
На Краснолиманском направлении бои шли в районе села Червоная Диброва в ЛНР, отражено две атаки бригады украинского спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ. В районе Серебрянского лесничества подразделения группы войск "Центр" уничтожили скопления живой силы противника. Общие потери врага на этом направлении – около двухсот военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица.
На Донецком направлении "Южная" группировка войск отразила две атаки в районе села Новгородское в ДНР. Подразделения противника были поражены в районе населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника на этом направлении составили 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено четыре гаубицы и три самоходных артиллерийских установки.
На Южно-Донецком направлении происходили боестолкновения в районе села Новомихайловка, потери противника составили около 90 военнослужащих и три пикапа.
На Запорожском направлении российские войска активно наносили удары по живой силе и технике трех украинских бригад в районе сел Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы.
На Херсонском направлении в ходе боев подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили около 20 военнослужащих, три автомобиля, пять самоходок и орудие.
Кроме того, силами авиации и артиллерии в зоне СВО сбит украинский вертолет Ми-8, уничтожен склад боеприпасов и два пункта управления бригад ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
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