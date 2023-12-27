https://crimea.ria.ru/20231227/vsu-poteryali-esche-okolo-700-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-1133842853.html

ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику

ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 27.12.2023

ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику

За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T15:35

2023-12-27T15:35

2023-12-27T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны.На Купянском направлении отражено шесть атак украинских штурмовых групп в районе села Синьковка Харьковской области. ВСУ потеряли в этих боях 45 военнослужащих, два автомобиля, одну самоходку и гаубицу.На Краснолиманском направлении бои шли в районе села Червоная Диброва в ЛНР, отражено две атаки бригады украинского спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ. В районе Серебрянского лесничества подразделения группы войск "Центр" уничтожили скопления живой силы противника. Общие потери врага на этом направлении – около двухсот военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица.На Донецком направлении "Южная" группировка войск отразила две атаки в районе села Новгородское в ДНР. Подразделения противника были поражены в районе населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики.Общие потери противника на этом направлении составили 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено четыре гаубицы и три самоходных артиллерийских установки.На Южно-Донецком направлении происходили боестолкновения в районе села Новомихайловка, потери противника составили около 90 военнослужащих и три пикапа.На Запорожском направлении российские войска активно наносили удары по живой силе и технике трех украинских бригад в районе сел Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы.На Херсонском направлении в ходе боев подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили около 20 военнослужащих, три автомобиля, пять самоходок и орудие.Кроме того, силами авиации и артиллерии в зоне СВО сбит украинский вертолет Ми-8, уничтожен склад боеприпасов и два пункта управления бригад ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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