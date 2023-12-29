https://crimea.ria.ru/20231229/rossiyskie-voennye-otodvinuli-protivnika-na-kupyanskom-napravlenii-1133897732.html
Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
Российские военные отразили 27 атак украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T14:06
2023-12-29T14:06
2023-12-29T14:07
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вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные отразили 27 атак украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районе Новоселовского ЛНР, Синьковки, Ивановки, Петропавловки и Купянска Харьковской области.Уточняется, что за неделю потери ВСУ на данном участке превысили 265 боевиков. Из техники уничтожен танк, боевая бронемашину и пять артиллерийских орудий.Вооруженные силы России за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктураУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии УкраиныРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
https://crimea.ria.ru/20231229/armiya-rossii-nanesla-bolee-50-udarov-po-aerodromam-i-arsenalam-vsu-1133897313.html
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , луганская народная республика (лнр), харьковская область
Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
Российские военные отразили 27 атак и улучшили положение на Купянском направлении СВО
14:06 29.12.2023 (обновлено: 14:07 29.12.2023)