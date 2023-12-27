https://crimea.ria.ru/20231227/kakoy-budet-taktika-vsu-v-2024-godu--prognoz-1133835199.html

Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз

Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз

В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T09:56

2023-12-27T09:56

2023-12-27T09:56

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений"."Думаю, что наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы. Тем более, что они получат на вооружение достаточно дальнобойные системы и авиацию. Это непростые вещи, о которых надо серьезно думать", - добавил Азаров.Мобилизационные планы УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.В то же время главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало ни одного запроса на какие-либо цифры мобилизации, а "постоянно делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс". При этом он отказался разглашать конкретные показатели мобилизационного плана, сославшись на военную тайну.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.Залужный, комментируя данный пункт законопроекта, заявил, что оперирование II-III группами инвалидности не является актуальным, поскольку пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизацииВоевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцевНа Украине закончились добровольцы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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