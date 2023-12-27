Рейтинг@Mail.ru
Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/kakoy-budet-taktika-vsu-v-2024-godu--prognoz-1133835199.html
Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз
Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз
В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T09:56
2023-12-27T09:56
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
николай азаров
мнения
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133632705_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_1a6e3385d17aeb9eaac10a955bf08fe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений"."Думаю, что наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы. Тем более, что они получат на вооружение достаточно дальнобойные системы и авиацию. Это непростые вещи, о которых надо серьезно думать", - добавил Азаров.Мобилизационные планы УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.В то же время главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало ни одного запроса на какие-либо цифры мобилизации, а "постоянно делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс". При этом он отказался разглашать конкретные показатели мобилизационного плана, сославшись на военную тайну.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.Залужный, комментируя данный пункт законопроекта, заявил, что оперирование II-III группами инвалидности не является актуальным, поскольку пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизацииВоевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцевНа Украине закончились добровольцы
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133632705_46:0:1187:856_1920x0_80_0_0_8787d63ef7cdfc597062bc5cecbc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, николай азаров, мнения, в мире, новости
Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз

Азаров: Киев сможет мобилизовать максимум 300 тысяч человек и исключительно для обороны

09:56 27.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении этой линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений… По всем моим расчетам, 500 тысяч человек вряд ли удастся мобилизовать. Я в это не верю. Может, мобилизуют 250-300 тысяч", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений".
"Думаю, что наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы. Тем более, что они получат на вооружение достаточно дальнобойные системы и авиацию. Это непростые вещи, о которых надо серьезно думать", - добавил Азаров.

Мобилизационные планы Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало ни одного запроса на какие-либо цифры мобилизации, а "постоянно делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс". При этом он отказался разглашать конкретные показатели мобилизационного плана, сославшись на военную тайну.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.
В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.
Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.
Залужный, комментируя данный пункт законопроекта, заявил, что оперирование II-III группами инвалидности не является актуальным, поскольку пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия.
В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.
Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
Воевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцев
На Украине закончились добровольцы
 
УкраинаМобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОНиколай АзаровМненияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
11:17В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
11:11ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
10:48Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
10:18Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма
10:07Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации
09:56Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз
09:44Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
09:20В крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
09:02Самый большой морж в России поселился в Бахчисарае
08:48На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ
08:23С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток
08:04"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
07:34Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товары
07:13Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества
06:35Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
06:02Массовое отключение в Симферополе: где в среду не будет света
00:01Холодный фронт принесет в Крым небольшие дожди
00:00Какой сегодня праздник: 27 декабря
22:55Главное за день: 26 декабря
Лента новостейМолния