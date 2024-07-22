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В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
26-летний житель Сакского района Крыма задержан за кражу торгового автомата с жевательной резинкой и игрушками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, так... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T15:53
2024-07-22T15:53
2024-07-22T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 26-летний житель Сакского района Крыма задержан за кражу торгового автомата с жевательной резинкой и игрушками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, так мужчина хотел порадовать свою возлюбленную.Отмечается, что злоумышленником оказался безработный местный житель, злоупотребляющий алкоголем. С его слов, таким поступком он хотел порадовать возлюбленную."Сельский житель, решивший таким образом порадовать возлюбленную, свою вину признал и вернул торговый автомат законному владельцу", - сообщили в полиции.Несмотря на признание и возврат похищенного, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Как выяснилось, он также избил свою супругу, и теперь находится в изоляторе временного содержания – за нанесение побоев ему назначен административный арест."После в рамках уголовного дела в отношении молодого человека будет избрана мера пресечения", - уточнили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВДПохититель праздника: в Крыму мужчина украл новогодние подаркиЖитель Севастополя украл собаку на подарок другу
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крым, сакский район, происшествия, кража, мвд по республике крым, новости крыма
В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
Житель Сакского района Крыма украл торговый автомат в подарок возлюбленной – МВД
15:53 22.07.2024 (обновлено: 16:00 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 26-летний житель Сакского района Крыма задержан за кражу торгового автомата с жевательной резинкой и игрушками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, так мужчина хотел порадовать свою возлюбленную.
"Старший участковый уполномоченный полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержал 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже торгового автомата, предназначенного для продажи жевательной резинки и игрушек в капсулах", - сообщили в полиции.
Отмечается, что злоумышленником оказался безработный местный житель, злоупотребляющий алкоголем. С его слов, таким поступком он хотел порадовать возлюбленную.
"Сельский житель, решивший таким образом порадовать возлюбленную, свою вину признал и вернул торговый автомат законному владельцу", - сообщили в полиции.
Несмотря на признание и возврат похищенного, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Как выяснилось, он также избил свою супругу, и теперь находится в изоляторе временного содержания – за нанесение побоев ему назначен административный арест.
"После в рамках уголовного дела в отношении молодого человека будет избрана мера пресечения", - уточнили в МВД.
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