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В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой

В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой

26-летний житель Сакского района Крыма задержан за кражу торгового автомата с жевательной резинкой и игрушками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, так... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T15:53

2024-07-22T15:53

2024-07-22T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. 26-летний житель Сакского района Крыма задержан за кражу торгового автомата с жевательной резинкой и игрушками. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, так мужчина хотел порадовать свою возлюбленную.Отмечается, что злоумышленником оказался безработный местный житель, злоупотребляющий алкоголем. С его слов, таким поступком он хотел порадовать возлюбленную."Сельский житель, решивший таким образом порадовать возлюбленную, свою вину признал и вернул торговый автомат законному владельцу", - сообщили в полиции.Несмотря на признание и возврат похищенного, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Как выяснилось, он также избил свою супругу, и теперь находится в изоляторе временного содержания – за нанесение побоев ему назначен административный арест."После в рамках уголовного дела в отношении молодого человека будет избрана мера пресечения", - уточнили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВДПохититель праздника: в Крыму мужчина украл новогодние подаркиЖитель Севастополя украл собаку на подарок другу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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