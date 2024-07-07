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Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T11:58
2024-07-07T11:58
2024-07-07T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде - обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", - говорится в сообщении.В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он остается задержанным на время проведения проверки.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, мвд по республике крым, происшествия, крым, новости крыма
Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде - обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он остается задержанным на время проведения проверки.