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Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T15:16
2024-06-05T15:16
2024-06-05T15:37
севастополь
происшествия
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России.Уточняется, что аферист в соцсетях знакомился с женщинами под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб и бизнесмена. Входил в доверие к собеседницам и предлагал начать отношения.Кроме того, у задержанного был и другой криминальный заработок. Под видом генерального директора крупной девелоперской фирмы он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов.Также подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из его знакомых.С украденными деньгами мужчина уехал в Краснодарский край и потратил их на развлечения и ставки в казино Сочи.В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуОбманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под судПритворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новости крыма
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
Аферист из Севастополя спустил 12 миллионов рублей на казино в Сочи и пойдет под суд
15:16 05.06.2024 (обновлено: 15:37 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России.
Уточняется, что аферист в соцсетях знакомился с женщинами под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб и бизнесмена. Входил в доверие к собеседницам и предлагал начать отношения.
"Когда дело доходило до совместного проживания, мужчина тайно похищал у сожительниц крупные денежные суммы или занимал их под различными предлогами, не намереваясь возвращать, – сказано в сообщении. – Действуя таким образом, подозреваемый похитил у двух горожанок около 7 миллионов рублей".
Кроме того, у задержанного был и другой криминальный заработок. Под видом генерального директора крупной девелоперской фирмы он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов.
"Когда граждане откликались на предложение, мошенник брал у них предоплату и переставал выходить на связь, – продолжили в ведомстве. – Жертвами такой уловки стали трое жителей Севастополя, а ущерб составил около 5 миллионов рублей".
Также подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из его знакомых.
С украденными деньгами мужчина уехал в Краснодарский край и потратил их на развлечения и ставки в казино Сочи.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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