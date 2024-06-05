Рейтинг@Mail.ru
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/v-sevastopole-aferist-pokhitil-u-zhenschin-milliony-i-spustil-v-kazino-sochi-1137876764.html
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T15:16
2024-06-05T15:37
севастополь
происшествия
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101473/45/1014734544_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_d00f20d7c3ea9139cfdf9d8d3416fe49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России.Уточняется, что аферист в соцсетях знакомился с женщинами под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб и бизнесмена. Входил в доверие к собеседницам и предлагал начать отношения.Кроме того, у задержанного был и другой криминальный заработок. Под видом генерального директора крупной девелоперской фирмы он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов.Также подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из его знакомых.С украденными деньгами мужчина уехал в Краснодарский край и потратил их на развлечения и ставки в казино Сочи.В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуОбманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под судПритворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101473/45/1014734544_31:0:1970:1454_1920x0_80_0_0_af02e1eefa88b849255ffa2a7f58b751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новости крыма
Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи

Аферист из Севастополя спустил 12 миллионов рублей на казино в Сочи и пойдет под суд

15:16 05.06.2024 (обновлено: 15:37 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России.
Уточняется, что аферист в соцсетях знакомился с женщинами под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб и бизнесмена. Входил в доверие к собеседницам и предлагал начать отношения.
"Когда дело доходило до совместного проживания, мужчина тайно похищал у сожительниц крупные денежные суммы или занимал их под различными предлогами, не намереваясь возвращать, – сказано в сообщении. – Действуя таким образом, подозреваемый похитил у двух горожанок около 7 миллионов рублей".
Кроме того, у задержанного был и другой криминальный заработок. Под видом генерального директора крупной девелоперской фирмы он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов.

"Когда граждане откликались на предложение, мошенник брал у них предоплату и переставал выходить на связь, – продолжили в ведомстве. – Жертвами такой уловки стали трое жителей Севастополя, а ущерб составил около 5 миллионов рублей".

Также подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из его знакомых.
С украденными деньгами мужчина уехал в Краснодарский край и потратил их на развлечения и ставки в казино Сочи.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей
 
СевастопольПроисшествияМошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Размер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню
15:17Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
15:16Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
14:57На Кубань идет ливневый шторм с грозой
14:50В Херсонской области осужден украинский шпион
14:38Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ
14:29ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР
14:09Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
14:06Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году
13:47Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
13:39ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot
13:29Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку
13:24Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
13:08Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
12:43Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
12:27ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле
12:21Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024
12:12Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
11:55Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
11:35В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
Лента новостейМолния