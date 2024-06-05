https://crimea.ria.ru/20240605/v-sevastopole-aferist-pokhitil-u-zhenschin-milliony-i-spustil-v-kazino-sochi-1137876764.html

Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи

Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи

47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T15:16

2024-06-05T15:16

2024-06-05T15:37

севастополь

происшествия

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 47-летний житель Севастополя задержан по подозрению в кражах и мошенничествах на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-служба МВД России.Уточняется, что аферист в соцсетях знакомился с женщинами под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб и бизнесмена. Входил в доверие к собеседницам и предлагал начать отношения.Кроме того, у задержанного был и другой криминальный заработок. Под видом генерального директора крупной девелоперской фирмы он размещал в интернете объявления о строительстве частных домов.Также подозреваемый оказался причастен к краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей. Украшение он похитил у родственников одной из его знакомых.С украденными деньгами мужчина уехал в Краснодарский край и потратил их на развлечения и ставки в казино Сочи.В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуОбманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под судПритворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новости крыма