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Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
Назначение сельскохозяйственных земель в Крыму в 90% случав изменить на земли для индивидуального строительства или рекреации нельзя, но люди продолжают верить... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T07:26
2024-06-04T07:26
2024-06-04T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Назначение сельскохозяйственных земель в Крыму в 90% случав изменить на земли для индивидуального строительства или рекреации нельзя, но люди продолжают верить обману мошенников и покупают такую недвижимость. От ошибок и разочарования потенциальных покупателей в эфире радио "Спутник в Крыму" предостерегла кадастровый инженер Дарья Рудольф.Покупатели земли в Крыму часто попадаются в сети мошенников, которые предлагают участки сельскохозяйственного назначения, заверяя, что вид разрешенного использования такой недвижимости можно вскоре быстро и легко изменить.Например, перевести в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или рекреацию. Площадки кишат подобного рода объявлениями, предупреждает эксперт."Написано: "Вы просто на пороге перевода вашей земли в другое назначение". "Вы в шаге от того, чтобы стать миллионером за счет покупки данного земельного участка". Я хотела бы предостеречь", – сказала эксперт.Она напомнила, что сельскохозяйственная земля в России – в приоритете. И для ее перевода в другое назначение нужны веские основания. Процедура это нестандартная и нелегкая, заметила эксперт. И заканчивается она как правило не в пользу обманутого покупателя.В Севастополе 3 июня стало известно, что из департамента по имущественным и земельным отношениям в связи с утратой доверия уволена замначальника одного из отделов. Это произошло после проверки прокуратурой оформленных ею документов для передачи в пользование земельных участков нескольким гражданам. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млнГлава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряВ Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
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новости, крым, земля, мошенничество, совет эксперта, общество, кадастр, новости крыма
Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
Мошенники продают сельскохозяйственные земли в Крыму для строительства домов - эксперт
07:26 04.06.2024 (обновлено: 07:30 04.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым.
Назначение сельскохозяйственных земель в Крыму в 90% случав изменить на земли для индивидуального строительства или рекреации нельзя, но люди продолжают верить обману мошенников и покупают такую недвижимость. От ошибок и разочарования потенциальных покупателей в эфире радио "Спутник в Крыму"
предостерегла кадастровый инженер Дарья Рудольф.
Покупатели земли в Крыму часто попадаются в сети мошенников, которые предлагают участки сельскохозяйственного назначения, заверяя, что вид разрешенного использования такой недвижимости можно вскоре быстро и легко изменить.
Например, перевести в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или рекреацию. Площадки кишат подобного рода объявлениями, предупреждает эксперт.
"Написано: "Вы просто на пороге перевода вашей земли в другое назначение". "Вы в шаге от того, чтобы стать миллионером за счет покупки данного земельного участка". Я хотела бы предостеречь", – сказала эксперт.
Она напомнила, что сельскохозяйственная земля в России – в приоритете. И для ее перевода в другое назначение нужны веские основания. Процедура это нестандартная и нелегкая, заметила эксперт. И заканчивается она как правило не в пользу обманутого покупателя.
"Это очень частый вопрос, который в 90% случаев неосуществим. Поэтому, пожалуйста, не обманывайтесь на этот счет. И когда вам кажется, что вы инвестируете в сельскохозяйственную землю, будьте очень осторожны и заранее все выясняйте", – резюмировала эксперт.
В Севастополе 3 июня стало известно, что из департамента по имущественным и земельным отношениям в связи с утратой доверия уволена замначальника одного из отделов. Это произошло после проверки прокуратурой оформленных ею документов для передачи в пользование земельных участков
нескольким гражданам.
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