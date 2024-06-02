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В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T07:36
2024-06-02T07:36
2024-06-02T07:36
снт
радио "спутник в крыму"
екатерина юровских
право собственности
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений РК Екатерина Юровских.Гостья студии подчеркнула, что членам СНТ, которые стали владельцами участков до 2014 года либо в советские времена, получили землю от предприятий или организаций на основании решения либо государственных актов на право постоянного пользования, особенно необходимо предпринять все меры, чтобы до указанных дат подать все документы и оформить право собственности.Физлицам необходимо подать индивидуальное заявление – по почте, нарочно, через МФЦ или портал Госуслуг. В случае оформления юрлица – СНТ – заявление подает председатель либо его представитель по доверенности.По словам замминистра, около 80% садовых товариществ в Крыму уже прошли процедуру оформления. Еще около 10% находится в стадии оформления. Оформление оставшихся идет крайне медленно. Им министерство оказывает различные виды поддержки для более оперативного завершения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в КрымуВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственностиЗемельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
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снт, екатерина юровских , право собственности, крым, новости крыма, минимущества крыма
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
В Крыму истекают сроки оформления СНТ – когда перестанут принимать документы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым.
Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замминистра имущественных и земельных отношений РК Екатерина Юровских.
"В Крыму 1 ноября заканчивается срок подачи документов на оформление земельных участков в собственность для членов садовых товариществ, для юридических лиц – СНТ – он истекает 1 октября", – сообщила Юровских.
Гостья студии подчеркнула, что членам СНТ, которые стали владельцами участков до 2014 года либо в советские времена, получили землю от предприятий или организаций на основании решения либо государственных актов на право постоянного пользования, особенно необходимо предпринять все меры, чтобы до указанных дат подать все документы и оформить право собственности.
Физлицам необходимо подать индивидуальное заявление – по почте, нарочно, через МФЦ или портал Госуслуг. В случае оформления юрлица – СНТ – заявление подает председатель либо его представитель по доверенности.
По словам замминистра, около 80% садовых товариществ в Крыму уже прошли процедуру оформления. Еще около 10% находится в стадии оформления. Оформление оставшихся идет крайне медленно. Им министерство оказывает различные виды поддержки для более оперативного завершения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил
, что крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах.
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