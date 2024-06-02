Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240602/v-krymu-nazvali-srok-prekrascheniya-priema-dokumentov-na-oformlenie-snt-1137656502.html
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T07:36
2024-06-02T07:36
снт
радио "спутник в крыму"
екатерина юровских
право собственности
крым
новости крыма
минимущества крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131345322_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_1c41efdd66404efea6f5f5fbaff9c7b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений РК Екатерина Юровских.Гостья студии подчеркнула, что членам СНТ, которые стали владельцами участков до 2014 года либо в советские времена, получили землю от предприятий или организаций на основании решения либо государственных актов на право постоянного пользования, особенно необходимо предпринять все меры, чтобы до указанных дат подать все документы и оформить право собственности.Физлицам необходимо подать индивидуальное заявление – по почте, нарочно, через МФЦ или портал Госуслуг. В случае оформления юрлица – СНТ – заявление подает председатель либо его представитель по доверенности.По словам замминистра, около 80% садовых товариществ в Крыму уже прошли процедуру оформления. Еще около 10% находится в стадии оформления. Оформление оставшихся идет крайне медленно. Им министерство оказывает различные виды поддержки для более оперативного завершения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в КрымуВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственностиЗемельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131345322_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_df687b3376e034440086b4ed364a94e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снт, екатерина юровских , право собственности, крым, новости крыма, минимущества крыма
В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ

В Крыму истекают сроки оформления СНТ – когда перестанут принимать документы

07:36 02.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСНТ
СНТ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений РК Екатерина Юровских.

"В Крыму 1 ноября заканчивается срок подачи документов на оформление земельных участков в собственность для членов садовых товариществ, для юридических лиц – СНТ – он истекает 1 октября", – сообщила Юровских.

Гостья студии подчеркнула, что членам СНТ, которые стали владельцами участков до 2014 года либо в советские времена, получили землю от предприятий или организаций на основании решения либо государственных актов на право постоянного пользования, особенно необходимо предпринять все меры, чтобы до указанных дат подать все документы и оформить право собственности.
Физлицам необходимо подать индивидуальное заявление – по почте, нарочно, через МФЦ или портал Госуслуг. В случае оформления юрлица – СНТ – заявление подает председатель либо его представитель по доверенности.
По словам замминистра, около 80% садовых товариществ в Крыму уже прошли процедуру оформления. Еще около 10% находится в стадии оформления. Оформление оставшихся идет крайне медленно. Им министерство оказывает различные виды поддержки для более оперативного завершения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
 
Радио "Спутник в Крыму"СНТЕкатерина ЮровскихПраво собственностиКрымНовости КрымаМинимущества Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
08:09Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ
08:02Не хватило мест на поезд в Крым: что делать
07:36В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
07:03Трудоустройство подростков в Крыму: как работает программа летом-2024
00:01Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:02Главное за день: 1 июня
22:43Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
22:21США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
22:03В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
21:43Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
21:22Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
21:05В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
20:36Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
20:18Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:02Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
19:52Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
19:31В Севастополе флот проводит учения
19:15Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
Лента новостейМолния