https://crimea.ria.ru/20240602/v-krymu-nazvali-srok-prekrascheniya-priema-dokumentov-na-oformlenie-snt-1137656502.html

В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ

В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ - РИА Новости Крым, 02.06.2024

В Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ

Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T07:36

2024-06-02T07:36

2024-06-02T07:36

снт

радио "спутник в крыму"

екатерина юровских

право собственности

крым

новости крыма

минимущества крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Срок оформления земельных участков в собственность в Крыму истекает будущей осенью. Юрлица могут подать документы до 1 октября, физические лица – до 1 ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений РК Екатерина Юровских.Гостья студии подчеркнула, что членам СНТ, которые стали владельцами участков до 2014 года либо в советские времена, получили землю от предприятий или организаций на основании решения либо государственных актов на право постоянного пользования, особенно необходимо предпринять все меры, чтобы до указанных дат подать все документы и оформить право собственности.Физлицам необходимо подать индивидуальное заявление – по почте, нарочно, через МФЦ или портал Госуслуг. В случае оформления юрлица – СНТ – заявление подает председатель либо его представитель по доверенности.По словам замминистра, около 80% садовых товариществ в Крыму уже прошли процедуру оформления. Еще около 10% находится в стадии оформления. Оформление оставшихся идет крайне медленно. Им министерство оказывает различные виды поддержки для более оперативного завершения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в КрымуВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственностиЗемельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снт, екатерина юровских , право собственности, крым, новости крыма, минимущества крыма