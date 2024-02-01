Аксенов: крайний срок оформления СНТ в Крыму – март 2024 года
Оформление СНТ в Крыму должно быть завершено до начала апреля – Аксенов
14:18 01.02.2024 (обновлено: 14:20 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах в ближайшие два месяца. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Процесс оформления правоустанавливающих документов на земельные участки граждан на территории дачных кооперативов и СНТ необходимо завершить до апреля текущего года", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
При этом глава региона отметил, что некоторые главы администраций формально подошли к этому вопросу и не довели работу до конца. При этом действующее законодательство позволяет решить вопросы во всех СНТ без исключения, подчеркнул он.
"На сегодня для решения спорных вопросов гражданам нет необходимости лично обращаться в суд с исковыми заявлениями. Эту задачу должны взять на себя администрации муниципалитетов, чтобы помочь крымчанам в ускоренном режиме оформить земельные участки", – резюмировал Аксенов.
По данным главы региона, 479 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, при этом еще около 247 находятся в стадии оформления.
Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских сообщала, что принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов.
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