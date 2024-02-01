https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-krayniy-srok-oformleniya-snt-v-krymu--mart-2024-goda-1134615853.html

Аксенов: крайний срок оформления СНТ в Крыму – март 2024 года

Аксенов: крайний срок оформления СНТ в Крыму – март 2024 года - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Аксенов: крайний срок оформления СНТ в Крыму – март 2024 года

Крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах в ближайшие два месяца. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:18

2024-02-01T14:18

2024-02-01T14:20

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам необходимо завершить оформление документов на земельные участки в садовых и дачных кооперативах в ближайшие два месяца. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом глава региона отметил, что некоторые главы администраций формально подошли к этому вопросу и не довели работу до конца. При этом действующее законодательство позволяет решить вопросы во всех СНТ без исключения, подчеркнул он.По данным главы региона, 479 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, при этом еще около 247 находятся в стадии оформления.Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских сообщала, что принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственностиЗемельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, снт, земля