https://crimea.ria.ru/20240725/starushka-razboynitsa-v-sevastopole-pensionerka-ukrala-telefon-v-kafe-1139120250.html

В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона

В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона

Полицейские в Севастополе задержали пенсионерку, подозреваемую в краже мобильного телефона у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T13:30

2024-07-25T13:30

2024-07-25T13:35

севастополь

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закон и право

новости крыма

умвд россии по севастополю

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали пенсионерку, подозреваемую в краже мобильного телефона у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Севастополя. "В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что забыл свой мобильный телефон на зарядке в одном из кафе города, а когда вернулся за ним, мобильного устройства уже не было", - говорится в сообщении. Женщину вскоре задержали. 77-летняя местная жительница отрицала свою вину, пока оперативники не обнаружили у нее украденный смартфон. Полицейские изъяли похищенный телефон и вернут его законному владельцу.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимойСрывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамокатаСевастополец похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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