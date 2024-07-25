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В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона
В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона
Полицейские в Севастополе задержали пенсионерку, подозреваемую в краже мобильного телефона у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T13:30
2024-07-25T13:35
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали пенсионерку, подозреваемую в краже мобильного телефона у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Севастополя. "В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что забыл свой мобильный телефон на зарядке в одном из кафе города, а когда вернулся за ним, мобильного устройства уже не было", - говорится в сообщении. Женщину вскоре задержали. 77-летняя местная жительница отрицала свою вину, пока оперативники не обнаружили у нее украденный смартфон. Полицейские изъяли похищенный телефон и вернут его законному владельцу.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимойСрывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамокатаСевастополец похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
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РИА Новости Крым
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севастополь, кража, закон и право, новости крыма, умвд россии по севастополю, общество
В Севастополе задержали пенсионерку по подозрению в краже телефона

В Севастополе 77-летнюю пенсионерку подозревают в краже телефона в кафе – МВД

13:30 25.07.2024 (обновлено: 13:35 25.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Полиция шеврон
Полиция шеврон - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе задержали пенсионерку, подозреваемую в краже мобильного телефона у местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Севастополя.
"В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что забыл свой мобильный телефон на зарядке в одном из кафе города, а когда вернулся за ним, мобильного устройства уже не было", - говорится в сообщении.
Обнаружив в кафе забытый смартфон, злоумышленница решила присвоить его себе. Придя домой, пенсионерка завернула телефон в газету, спрятала в чулки и убрала в шифоньер, однако забыла его отключить.
Женщину вскоре задержали. 77-летняя местная жительница отрицала свою вину, пока оперативники не обнаружили у нее украденный смартфон. Полицейские изъяли похищенный телефон и вернут его законному владельцу.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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СевастопольКражаЗакон и правоНовости КрымаУМВД России по СевастополюОбщество
 
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