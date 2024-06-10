https://crimea.ria.ru/20240610/sryval-zamki-podrostok-v-simferopole-ugnal-tri-elektrosamokata-1137987337.html

Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката

Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката

В Симферополе возбуждены уголовные дела по факту угона трех электросамокатов, по подозрению в совершении краж задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T11:36

2024-06-10T11:36

2024-06-10T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждены уголовные дела по факту угона трех электросамокатов, по подозрению в совершении краж задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в республиканском МВД.Об угоне электросамокатов в полицию сообщил их владелец – местный индивидуальный предприниматель. Двухколесный транспорт он сдает в краткосрочную аренду на улицах города. Как установили сотрудники уголовного розыска, похитителем оказался 14-летний симферополец. За несколько дней он угнал три электросамоката путем повреждения зарядных станций и замков. Два транспортных средства уже нашли и вернули владельцу. Третий самокат еще ищут.Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража". Ее максимальная санкция предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похожий случай уже имел место в крымской столице весной 2022 года. Тогда двое подростков угнали самокаты и оставили похищенное имущество у себя дома. Самокаты вернули владельцу, а на парней 16 и 17 лет завели уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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