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Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката
Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката
В Симферополе возбуждены уголовные дела по факту угона трех электросамокатов, по подозрению в совершении краж задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T11:36
2024-06-10T11:41
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электросамокаты в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждены уголовные дела по факту угона трех электросамокатов, по подозрению в совершении краж задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в республиканском МВД.Об угоне электросамокатов в полицию сообщил их владелец – местный индивидуальный предприниматель. Двухколесный транспорт он сдает в краткосрочную аренду на улицах города. Как установили сотрудники уголовного розыска, похитителем оказался 14-летний симферополец. За несколько дней он угнал три электросамоката путем повреждения зарядных станций и замков. Два транспортных средства уже нашли и вернули владельцу. Третий самокат еще ищут.Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража". Ее максимальная санкция предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похожий случай уже имел место в крымской столице весной 2022 года. Тогда двое подростков угнали самокаты и оставили похищенное имущество у себя дома. Самокаты вернули владельцу, а на парней 16 и 17 лет завели уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, кража, электросамокаты в крыму
Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката

В Симферополе четырнадцатилетний подросток ответит за угон трех электросамокатов

11:36 10.06.2024 (обновлено: 11:41 10.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрипаркованный электросамокат
Припаркованный электросамокат - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждены уголовные дела по факту угона трех электросамокатов, по подозрению в совершении краж задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Об угоне электросамокатов в полицию сообщил их владелец – местный индивидуальный предприниматель. Двухколесный транспорт он сдает в краткосрочную аренду на улицах города. Как установили сотрудники уголовного розыска, похитителем оказался 14-летний симферополец. За несколько дней он угнал три электросамоката путем повреждения зарядных станций и замков.
"Накатавшись вдоволь, подозреваемый оставлял транспортные средства по пути следования. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил около 200 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Два транспортных средства уже нашли и вернули владельцу. Третий самокат еще ищут.
Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража". Ее максимальная санкция предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похожий случай уже имел место в крымской столице весной 2022 года. Тогда двое подростков угнали самокаты и оставили похищенное имущество у себя дома. Самокаты вернули владельцу, а на парней 16 и 17 лет завели уголовное дело.
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КрымСимферопольНовости КрымаМВД по Республике КрымПроисшествияКражаЭлектросамокаты в Крыму
 
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