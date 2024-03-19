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Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
В Ялте полицейские по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, который нападал на прохожих и отнимал у них ценные личные вещи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T10:07
2024-03-19T10:07
2024-03-19T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, который нападал на прохожих и отнимал у них ценные личные вещи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.В полицию Ялты поступило сразу несколько заявлений о грабежах около автобусной остановки. Так, один из пострадавших рассказал, что неизвестный подкрался к нему ночью, ударил по голове, забрал телефон и убежал. Позже в городе было совершено аналогичное нападение: мужчина напал на прохожего, также забрал у него телефон и деньги, сумма ущерба составила больше 12 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан оперативниками по горячим следам. Он во всем признался.Один из мобильных телефонов он разобрал и выбросил, однако, принадлежащие другому заявителю деньги и средство связи были возвращены владельцу.Кроме того, полицейским удалось установить причастность задержанного к еще одному преступному эпизоду. Однажды на улице он познакомился с неизвестным мужчиной и пригласил его в гости. Они вместе выпивали, а когда потерпевший оставил личные вещи без присмотра, украл его телефон стоимостью около 70 тысяч рублей."Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет", - говорится в сообщении.Фигурант задержан и помещен под стражу.По информации замминистра МВД по Крыму Александра Смаглина, крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненноеВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЖителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
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происшествия, закон и право, мвд по республике крым, общество, ялта, новости крыма, крым
Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
В Ялте по горячим следам задержали грабителя с чужим телефоном и деньгами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, который нападал на прохожих и отнимал у них ценные личные вещи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В полицию Ялты поступило сразу несколько заявлений о грабежах около автобусной остановки. Так, один из пострадавших рассказал, что неизвестный подкрался к нему ночью, ударил по голове, забрал телефон и убежал. Позже в городе было совершено аналогичное нападение: мужчина напал на прохожего, также забрал у него телефон и деньги, сумма ущерба составила больше 12 тысяч рублей.
"Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, уже имеющий криминальный опыт. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на заявителей и выхватил у них личные вещи, намереваясь использовать похищенное по своему усмотрению, после чего попытался скрыться с места преступления", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан оперативниками по горячим следам. Он во всем признался.
Один из мобильных телефонов он разобрал и выбросил, однако, принадлежащие другому заявителю деньги и средство связи были возвращены владельцу.
Кроме того, полицейским удалось установить причастность задержанного к еще одному преступному эпизоду. Однажды на улице он познакомился с неизвестным мужчиной и пригласил его в гости. Они вместе выпивали, а когда потерпевший оставил личные вещи без присмотра, украл его телефон стоимостью около 70 тысяч рублей.
"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан и помещен под стражу.
По информации замминистра МВД по Крыму Александра Смаглина, крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений
, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось.
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