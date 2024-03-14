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"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное
"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 14.03.2024
"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное
Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T11:26
2024-03-14T11:26
2024-03-14T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Правоохранители установили, что житель Петербурга хранил в банковской ячейке расфасованную на дозы так называемую "соль". По версии полиции, для сбыта наркотика он организовал свой интернет-магазин. Кроме того, по месту жительства гостя обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1. В случае признания вины жителю Санкт-Петербурга может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района КрымаДвум крымчанам грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт марихуаны – ФСБ"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима
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ялта, мвд по республике крым, происшествия, наркотики, оружие, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное
В Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное за наркотики в ячейке банка и 112 патронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В республику с целью сбыта наркотиков прибыл 49-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина заранее заказал запрещенное вещество в одном из мессенджеров, забрал из тайника и поместил криминальный товар на хранение в банковскую ячейку. Из депозитария полицейские изъяли около полукилограмма синтетического наркотика", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что житель Петербурга хранил в банковской ячейке расфасованную на дозы так называемую "соль". По версии полиции, для сбыта наркотика он организовал свой интернет-магазин.
Кроме того, по месту жительства гостя обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.
"При обыске по месту временного проживания подозреваемого и в одном из тайников оперативники нашли и изъяли 112 патронов, которые, согласно экспертизе, изготовлены самодельным способом. Также обнаружен пистолет с внесенными в конструкцию изменениями, который пригоден для производства выстрелов, и более 190 граммов мефедрона, что подтверждено исследованием", - добавили силовики.
В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1. В случае признания вины жителю Санкт-Петербурга может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.
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