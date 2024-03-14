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"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное

"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 14.03.2024

"Соль" в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное

Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T11:26

2024-03-14T11:26

2024-03-14T11:26

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Полкилограмма наркотиков, пистолет и более 100 патронов изъяли в Ялте у прибывшего в Крым жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Правоохранители установили, что житель Петербурга хранил в банковской ячейке расфасованную на дозы так называемую "соль". По версии полиции, для сбыта наркотика он организовал свой интернет-магазин. Кроме того, по месту жительства гостя обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1. В случае признания вины жителю Санкт-Петербурга может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района КрымаДвум крымчанам грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт марихуаны – ФСБ"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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