https://crimea.ria.ru/20231130/zakladchik-narkotikov-v-sevastopole-otpravitsya-v-koloniyu-strogogo-rezhima-1133228530.html

"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима

"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима - РИА Новости Крым, 30.11.2023

"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима

Участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, осужден в Севастополе. Об этом рассказали в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T21:52

2023-11-30T21:52

2023-11-30T21:52

севастополь

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наркотики

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, осужден в Севастополе. Об этом рассказали в прокуратуре города.Расследованием занималось следственное управление УМВД России по городу Севастополю. Во время обыска сотрудники полиции изъяли наркотические средства МДМА, ЛСД и каннабис в арендованном мужчиной гараже и из тайника. Еще двое его соучастников сейчас находятся в розыске.Прокуратура Севастополя доказала вину местного жителя. Он осужден по ч. 3 ст. 30 - пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети "Интернет" организованной группой, в крупном размере).Нахимовский районный суд города Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения, вынес приговор: 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Ранее деятельность банды наркоторговцев из Украины, которые создали целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств, была пресечена сотрудниками МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 летСбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судомЖитель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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