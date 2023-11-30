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"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима
"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима - РИА Новости Крым, 30.11.2023
"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима
Участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, осужден в Севастополе. Об этом рассказали в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T21:52
2023-11-30T21:52
севастополь
прокуратура города севастополя
новости крыма
происшествия
суд
наркотики
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, осужден в Севастополе. Об этом рассказали в прокуратуре города.Расследованием занималось следственное управление УМВД России по городу Севастополю. Во время обыска сотрудники полиции изъяли наркотические средства МДМА, ЛСД и каннабис в арендованном мужчиной гараже и из тайника. Еще двое его соучастников сейчас находятся в розыске.Прокуратура Севастополя доказала вину местного жителя. Он осужден по ч. 3 ст. 30 - пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети "Интернет" организованной группой, в крупном размере).Нахимовский районный суд города Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения, вынес приговор: 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Ранее деятельность банды наркоторговцев из Украины, которые создали целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств, была пресечена сотрудниками МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 летСбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судомЖитель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, происшествия, суд, наркотики, приговор
"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима

В Севастополе осужден участник организованной группы по распространению наркотиков

21:52 30.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, осужден в Севастополе. Об этом рассказали в прокуратуре города.

"Установлено, что в апреле 2021 года, действуя в составе организованной группы, 28-летний местный житель получал наркотики, фасовал их на более мелкие дозы и делал тайники-"закладки" для дальнейшей незаконной реализации с помощью Интернет-магазина", – говорится в сообщении.

Расследованием занималось следственное управление УМВД России по городу Севастополю. Во время обыска сотрудники полиции изъяли наркотические средства МДМА, ЛСД и каннабис в арендованном мужчиной гараже и из тайника. Еще двое его соучастников сейчас находятся в розыске.
Прокуратура Севастополя доказала вину местного жителя. Он осужден по ч. 3 ст. 30 - пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети "Интернет" организованной группой, в крупном размере).
Нахимовский районный суд города Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения, вынес приговор: 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее деятельность банды наркоторговцев из Украины, которые создали целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств, была пресечена сотрудниками МВД.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНовости КрымаПроисшествияСуднаркотикиПриговор
 
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