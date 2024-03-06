https://crimea.ria.ru/20240306/bolshe-12-kg-konopli-nashli-u-zhitelya-krasnogvardeyskogo-rayona-kryma-1135470455.html

Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма

Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма

Более 12 кг конопли нашли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю у жителя Красногвардейского района. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T20:18

2024-03-06T20:18

2024-03-06T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Более 12 кг конопли нашли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю у жителя Красногвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК."Установлено, что мужчина договорился со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотиков. С этой целью на приусадебном участке в селе Тимошенко Красногвардейского района высадили и вырастили растения конопли", - говорится в сообщении.По данным следствия, злоумышленник измельчил, высушил листья и получил более 300 г каннабиса.Суд признал крымчанина виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 4 года и 8 месяцев с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.В конце января пресс-служба УФСБ по региону сообщила о задержании двух жителей Красногвардейского района Крыма, у которых при обыске обнаружили около 400 граммов марихуаны и более 12 килограммов конопли.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов коноплиЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на дачеПлантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов конопли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приговор, крым, новости крыма, суд, наркотики, красногвардейский район