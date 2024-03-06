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Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма
Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма
Более 12 кг конопли нашли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю у жителя Красногвардейского района. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T20:18
2024-03-06T20:18
происшествия
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новости крыма
суд
наркотики
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Более 12 кг конопли нашли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю у жителя Красногвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК."Установлено, что мужчина договорился со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотиков. С этой целью на приусадебном участке в селе Тимошенко Красногвардейского района высадили и вырастили растения конопли", - говорится в сообщении.По данным следствия, злоумышленник измельчил, высушил листья и получил более 300 г каннабиса.Суд признал крымчанина виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 4 года и 8 месяцев с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.В конце января пресс-служба УФСБ по региону сообщила о задержании двух жителей Красногвардейского района Крыма, у которых при обыске обнаружили около 400 граммов марихуаны и более 12 килограммов конопли.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов коноплиЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на дачеПлантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов конопли
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, приговор, крым, новости крыма, суд, наркотики, красногвардейский район
Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма

За покушение на сбыт 12 кг конопли крымчанин получил более 4 лет колонии строгого режима

20:18 06.03.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Более 12 кг конопли нашли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю у жителя Красногвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
"Установлено, что мужчина договорился со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотиков. С этой целью на приусадебном участке в селе Тимошенко Красногвардейского района высадили и вырастили растения конопли", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленник измельчил, высушил листья и получил более 300 г каннабиса.
"В ходе обыска, проведенного сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в сарае возле дома обнаружено и изъято более 12 кг конопли", - уточняют в прокуратуре РК.
Суд признал крымчанина виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 4 года и 8 месяцев с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.
В конце января пресс-служба УФСБ по региону сообщила о задержании двух жителей Красногвардейского района Крыма, у которых при обыске обнаружили около 400 граммов марихуаны и более 12 килограммов конопли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Плантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов конопли
 
ПроисшествияПриговорКрымНовости КрымаСуднаркотикиКрасногвардейский район
 
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