https://crimea.ria.ru/20240822/okhotilsya-na-samokaty-v-sevastopole-za-seriyu-krazh-zaderzhan-muzhchina-1139811357.html

"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина

"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина - РИА Новости Крым, 22.08.2024

"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина

В Севастополе правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в хищении велосипеда и двух самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T21:31

2024-08-22T21:31

2024-08-22T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в хищении велосипеда и двух самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Вдоволь накатавшись на одном из самокатов, мужчина вспомнил, что в подъезде видел еще одно такое же транспортное средство. Он вернулся, чтобы забрать и его. Чужие самокаты злоумышленник оставлял во дворах по ходу следования.Задержанный во всем сознался и раскаялся. Также оказалось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.В ранее сообщалось, что в Джанкойском районе мошенник похитил у пенсионера почти 600 тысяч рублей. По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионеркуВ Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубкиПодрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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