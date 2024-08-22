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"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина
"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина - РИА Новости Крым, 22.08.2024
"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина
В Севастополе правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в хищении велосипеда и двух самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T21:31
2024-08-22T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в хищении велосипеда и двух самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Вдоволь накатавшись на одном из самокатов, мужчина вспомнил, что в подъезде видел еще одно такое же транспортное средство. Он вернулся, чтобы забрать и его. Чужие самокаты злоумышленник оставлял во дворах по ходу следования.Задержанный во всем сознался и раскаялся. Также оказалось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.В ранее сообщалось, что в Джанкойском районе мошенник похитил у пенсионера почти 600 тысяч рублей. По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионеркуВ Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубкиПодрядчик из Дагестана украл у ялтинской мэрии 15 миллионов
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севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, кража, транспорт, новости крыма
"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина

В Севастополе за серию краж самокатов и велосипеда задержан 29-летний мужчина

21:31 22.08.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в хищении велосипеда и двух самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

"Установлено, что 29-летний севастополец, проходя мимо одного из подъездов многоквартирного дома, обратил внимание на стеклянную входную дверь, сквозь которую увидел на лестничной площадке два самоката. Дернув за ручку, он с легкостью проник в здание и, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на одном из самокатов", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Вдоволь накатавшись на одном из самокатов, мужчина вспомнил, что в подъезде видел еще одно такое же транспортное средство. Он вернулся, чтобы забрать и его. Чужие самокаты злоумышленник оставлял во дворах по ходу следования.

"В этот же вечер мужчина в третий раз вернулся на место преступления, однако зашел уже в другой подъезд, проникнув аналогичным способом. Оттуда он вышел вместе с чужим трюковым велосипедом, который позднее продал случайному прохожему. Общая сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей", – уточнили в пресс-службе.

Задержанный во всем сознался и раскаялся. Также оказалось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В ранее сообщалось, что в Джанкойском районе мошенник похитил у пенсионера почти 600 тысяч рублей. По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.
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