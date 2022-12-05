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Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого
Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого
Житель Черноморского района Крыма пойдет под суд по обвинению в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности. По сообщению прокуратуры РК,... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T12:30
2022-12-05T12:30
2022-12-05T12:30
крым
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма пойдет под суд по обвинению в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности. По сообщению прокуратуры РК, мужчина вывез потерпевшего из дома и сильно избил за намерение его обокрасть.По данным следствия, происшествие произошло 8 июля, в селе Кировском. Узнав о намерении знакомого похитить его имущество, подозреваемый решил "разобраться". Он приехал к дому знакомца, ударил мужчину по голове и посадил в салон своего "ВАЗ 21099". После этого отвез потерпевшего в дом, где избил. От полученных травм мужчина скончался на месте.Ранее севастополец похитил бывшую возлюбленную, желая принудить ее возобновить отношения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, происшествия, общество
Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого
Житель Крыма обвиняется в похищении знакомого и избиении его до смерти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма пойдет под суд по обвинению в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности. По сообщению прокуратуры РК, мужчина вывез потерпевшего из дома и сильно избил за намерение его обокрасть.
По данным следствия, происшествие произошло 8 июля, в селе Кировском. Узнав о намерении знакомого похитить его имущество, подозреваемый решил "разобраться". Он приехал к дому знакомца, ударил мужчину по голове и посадил в салон своего "ВАЗ 21099". После этого отвез потерпевшего в дом, где избил. От полученных травм мужчина скончался на месте.
"Обвиняемый был задержан работниками правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Ранее севастополец похитил бывшую возлюбленную
, желая принудить ее возобновить отношения.