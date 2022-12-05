https://crimea.ria.ru/20221205/krymchanin-pokhitil-i-do-smerti-izbil-znakomogo-1125686306.html

Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого

Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого

Житель Черноморского района Крыма пойдет под суд по обвинению в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности. По сообщению прокуратуры РК,... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T12:30

2022-12-05T12:30

2022-12-05T12:30

крым

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма пойдет под суд по обвинению в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности. По сообщению прокуратуры РК, мужчина вывез потерпевшего из дома и сильно избил за намерение его обокрасть.По данным следствия, происшествие произошло 8 июля, в селе Кировском. Узнав о намерении знакомого похитить его имущество, подозреваемый решил "разобраться". Он приехал к дому знакомца, ударил мужчину по голове и посадил в салон своего "ВАЗ 21099". После этого отвез потерпевшего в дом, где избил. От полученных травм мужчина скончался на месте.Ранее севастополец похитил бывшую возлюбленную, желая принудить ее возобновить отношения.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, общество