https://crimea.ria.ru/20221206/budet-prozaichno-ekspert-predrek-sudbu-vozmozhnogo-nastupleniya-na-krym-1125694496.html

"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым

"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым - РИА Новости Крым, 05.12.2022

"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым

Озвучиваемым украинскими военными планам захватить Крым весной следующего года вряд ли суждено сбыться, поскольку к этому времени ситуация на линии фронта уже... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-06T07:01

2022-12-06T07:01

2022-12-05T17:18

политика

украина

крым

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Озвучиваемым украинскими военными планам захватить Крым весной следующего года вряд ли суждено сбыться, поскольку к этому времени ситуация на линии фронта уже изменится в пользу Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По его мнению, для успешного осуществления гипотетической "крымской операции" Западу придется поднимать степень своего непосредственного участия в этом конфликте на более высокий уровень, с полноценным участием в конфликте формирований НАТО. Однако Запад вряд ли готов к такому сценарию, считает Никифоров."Если даже какая-то реальная угроза вторжения в Крым возникнет, у нас найдется как минимум несколько десятков тысяч добровольцев-крымчан, которые встанут на пути захватчиков. Нам отсюда деваться некуда, Украина так это и не поняла в 2014 году. Но все будет гораздо прозаичнее. Полагаю, к весне у нас будет несколько другое очертание линии соприкосновения и, возможно, разговоры о наступлении на Крым вообще станут неуместны", – подытожил политолог.Ранее экс-командующий воздушно-десантных войск Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в свою очередь выразил уверенность, что ВСУ к весне следующего года "выйдут на границы Украины 1991 года".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все угрозы Крыму со стороны киевского режима будут устранены в ходе специальной военной операции.

https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, крым, всу (вооруженные силы украины)