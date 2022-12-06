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"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым
"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым - РИА Новости Крым, 05.12.2022
"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым
Озвучиваемым украинскими военными планам захватить Крым весной следующего года вряд ли суждено сбыться, поскольку к этому времени ситуация на линии фронта уже... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-06T07:01
2022-12-05T17:18
политика
украина
крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Озвучиваемым украинскими военными планам захватить Крым весной следующего года вряд ли суждено сбыться, поскольку к этому времени ситуация на линии фронта уже изменится в пользу Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По его мнению, для успешного осуществления гипотетической "крымской операции" Западу придется поднимать степень своего непосредственного участия в этом конфликте на более высокий уровень, с полноценным участием в конфликте формирований НАТО. Однако Запад вряд ли готов к такому сценарию, считает Никифоров."Если даже какая-то реальная угроза вторжения в Крым возникнет, у нас найдется как минимум несколько десятков тысяч добровольцев-крымчан, которые встанут на пути захватчиков. Нам отсюда деваться некуда, Украина так это и не поняла в 2014 году. Но все будет гораздо прозаичнее. Полагаю, к весне у нас будет несколько другое очертание линии соприкосновения и, возможно, разговоры о наступлении на Крым вообще станут неуместны", – подытожил политолог.Ранее экс-командующий воздушно-десантных войск Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в свою очередь выразил уверенность, что ВСУ к весне следующего года "выйдут на границы Украины 1991 года".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все угрозы Крыму со стороны киевского режима будут устранены в ходе специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html
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политика, украина, крым, всу (вооруженные силы украины)
"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым

Политолог Никифоров: разговоры о наступлении ВСУ на Крым к весне уже будут неуместны

07:01 06.12.2022
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Озвучиваемым украинскими военными планам захватить Крым весной следующего года вряд ли суждено сбыться, поскольку к этому времени ситуация на линии фронта уже изменится в пользу Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.
"Я не военный эксперт, но уже видно, что сейчас Киев мобилизовал практически все свои ресурсы, и видно, как эти ресурсы сейчас сокращаются. Россия, наоборот, проводит мобилизацию, причем ограниченную, и задействует далеко не все свои ресурсы. На сегодняшний день достигнут определенный баланс, который качнется в какую-то сторону, скорее всего, в нашу", – сказал эксперт.
По его мнению, для успешного осуществления гипотетической "крымской операции" Западу придется поднимать степень своего непосредственного участия в этом конфликте на более высокий уровень, с полноценным участием в конфликте формирований НАТО. Однако Запад вряд ли готов к такому сценарию, считает Никифоров.
"Если даже какая-то реальная угроза вторжения в Крым возникнет, у нас найдется как минимум несколько десятков тысяч добровольцев-крымчан, которые встанут на пути захватчиков. Нам отсюда деваться некуда, Украина так это и не поняла в 2014 году. Но все будет гораздо прозаичнее. Полагаю, к весне у нас будет несколько другое очертание линии соприкосновения и, возможно, разговоры о наступлении на Крым вообще станут неуместны", – подытожил политолог.
Ранее экс-командующий воздушно-десантных войск Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в свою очередь выразил уверенность, что ВСУ к весне следующего года "выйдут на границы Украины 1991 года".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все угрозы Крыму со стороны киевского режима будут устранены в ходе специальной военной операции.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 19:23
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
 
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