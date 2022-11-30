Угрозы Крыму со стороны Киева будут устранены – МИД России
Захарова: угрозы Крыму со стороны киевского режима будут устранены
15:54 30.11.2022 (обновлено: 15:55 30.11.2022)
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Представители киевского режима не скрывают своих планов по захвату Крыма, все эти угрозы полуострову и другим российским регионам будут устранены в ходе специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского.
Ранее британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины Михаила Забродского сообщил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году.
"Не скрывают в рядах киевского режима планов так называемого, как они говорят, "освобождения" Крыма силовым путем… Откровения Забродского, наряду с найденными в ходе спецоперации документами, убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению (на Крым – ред.). Все это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности региона и нашей страны в целом и оправданность тех действий, которые предпринимались для защиты людей, проживающих в Крыму ", – сказала Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что эти угрозы со стороны киевского режима буду устранены, также будут выполнены все остальные задачи специальной военной операции, сформулированные российским руководством.