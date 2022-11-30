https://crimea.ria.ru/20221130/ugrozy-krymu-so-storony-kieva-budut-ustraneny--mid-rossii-1125619863.html

Угрозы Крыму со стороны Киева будут устранены – МИД России

Угрозы Крыму со стороны Киева будут устранены – МИД России - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Угрозы Крыму со стороны Киева будут устранены – МИД России

Представители киевского режима не скрывают своих планов по захвату Крыма, все эти угрозы полуострову и другим российским регионам будут устранены в ходе... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:54

2022-11-30T15:54

2022-11-30T15:55

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

украина

крым

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Представители киевского режима не скрывают своих планов по захвату Крыма, все эти угрозы полуострову и другим российским регионам будут устранены в ходе специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского.Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым >>Ранее британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины Михаила Забродского сообщил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году.Она отметила, что эти угрозы со стороны киевского режима буду устранены, также будут выполнены все остальные задачи специальной военной операции, сформулированные российским руководством.

https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, крым, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине