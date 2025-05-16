https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-v-stambule-i-otravlenie-shkolnikov-v-krymu--glavnoe-za-den-1146501312.html

Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день

Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день

Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T22:56

2025-05-16T22:56

2025-05-16T22:56

новости

новости крыма

главное за день

переговоры

стамбул

турция

новости севастополя

потери всу

инвестиции

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146470027_0:0:3044:1712_1920x0_80_0_0_824989c7f709888db7518bc585df9c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух триллионов рублей инвестиций за 10 лет. Над Черным морем и Крымом отбита массированная атака беспилотников. В Крыму 23 детских лагеря получили заключения Роспотребнадзора на работу пляжей. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16.Главные события за 16 мая – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и Украины в СтамбулеВ пятницу в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский обозначил главные итоги встречи:Также украинские СМИ написали, что на переговорах поднимался вопрос признания российского статуса Крыма.ЧП в школе АлуштыУченики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, отметила она. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Крым получил больше двух триллионов инвестиций за 10 летЗа 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций, заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, больше триллиона из них – это частные вложения. Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство.Разрешения на работу пляжей в лагерях КрымаРоспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей в Крыму. На сегодняшний день заключения уже получили 23 стационарных лагеря из 39, которые будут работать этим летом, рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко. Массированная атака на КрымНад Черным морем и Крымом в течение ночи уничтожили 64 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 43 вражеских дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 – непосредственно над территорией Крыма.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя. Сбит очередной истребитель F-16 ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники. Как заявили в командовании военно-воздушных сил Украины, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250516/russkie-vsegda-prikhodyat-za-svoim--medinskiy-o-peregovorakh-v-stambule-1146499397.html

https://crimea.ria.ru/20250516/rasprostranenie-ostroy-kishechnoy-infektsii-cherez-gazirovku--novyy-feyk-1146500235.html

https://crimea.ria.ru/20250516/za-7-let-pochti-30-mln-mashin-proekhali-po-krymskomu-mostu--1146493848.html

https://crimea.ria.ru/20250516/vinovnik-masshtabnogo-pozhara-na-karadage-poluchil-srok-1146486011.html

https://crimea.ria.ru/20250516/chto-proiskhodit-v-perevalnom-pod-simferopolem-1146481136.html

https://crimea.ria.ru/20250516/armiya-rossii-nanesla-shest-gruppovykh-udarov-po-ukrainskoy-oboronke-1146486720.html

стамбул

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, главное за день, переговоры, стамбул, турция, новости севастополя, потери всу , инвестиции, экономика крыма, политика