Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
Переговоры России и Украины в Турции и отравление школьников в Алуште – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух триллионов рублей инвестиций за 10 лет. Над Черным морем и Крымом отбита массированная атака беспилотников. В Крыму 23 детских лагеря получили заключения Роспотребнадзора на работу пляжей. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16.
Главные события за 16 мая – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
В пятницу в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский обозначил главные итоги встречи:
- —в ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными с Украиной тысяча на тысячу человек;
- —запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским принят к сведению;
- —каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях.
Также украинские СМИ написали, что на переговорах поднимался вопрос признания российского статуса Крыма.
ЧП в школе Алушты
Ученики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, отметила она. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.
По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита.
Крым получил больше двух триллионов инвестиций за 10 лет
За 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций, заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
По ее словам, больше триллиона из них – это частные вложения. Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство.
Разрешения на работу пляжей в лагерях Крыма
Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей в Крыму. На сегодняшний день заключения уже получили 23 стационарных лагеря из 39, которые будут работать этим летом, рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
Массированная атака на Крым
Над Черным морем и Крымом в течение ночи уничтожили 64 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 43 вражеских дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 – непосредственно над территорией Крыма.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.
Вчера, 09:55Что происходит в Перевальном под Симферополем
Сбит очередной истребитель F-16
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники. Как заявили в командовании военно-воздушных сил Украины, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.