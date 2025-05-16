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Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T22:56
2025-05-16T22:56
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потери всу
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух триллионов рублей инвестиций за 10 лет. Над Черным морем и Крымом отбита массированная атака беспилотников. В Крыму 23 детских лагеря получили заключения Роспотребнадзора на работу пляжей. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16.Главные события за 16 мая – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и Украины в СтамбулеВ пятницу в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский обозначил главные итоги встречи:Также украинские СМИ написали, что на переговорах поднимался вопрос признания российского статуса Крыма.ЧП в школе АлуштыУченики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, отметила она. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Крым получил больше двух триллионов инвестиций за 10 летЗа 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций, заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, больше триллиона из них – это частные вложения. Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство.Разрешения на работу пляжей в лагерях КрымаРоспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей в Крыму. На сегодняшний день заключения уже получили 23 стационарных лагеря из 39, которые будут работать этим летом, рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко. Массированная атака на КрымНад Черным морем и Крымом в течение ночи уничтожили 64 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 43 вражеских дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 – непосредственно над территорией Крыма.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя. Сбит очередной истребитель F-16 ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники. Как заявили в командовании военно-воздушных сил Украины, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день

Переговоры России и Украины в Турции и отравление школьников в Алуште – главное за день

22:56 16.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция российской делегации в Стамбуле
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. В Алуште школьники попали в больницу с расстройством. Крым получил более двух триллионов рублей инвестиций за 10 лет. Над Черным морем и Крымом отбита массированная атака беспилотников. В Крыму 23 детских лагеря получили заключения Роспотребнадзора на работу пляжей. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16.
Главные события за 16 мая – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры России и Украины в Стамбуле

В пятницу в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский обозначил главные итоги встречи:
  • в ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными с Украиной тысяча на тысячу человек;
  • запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским принят к сведению;
  • каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях.
Также украинские СМИ написали, что на переговорах поднимался вопрос признания российского статуса Крыма.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 19:28
Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле

ЧП в школе Алушты

Ученики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, отметила она. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.
По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита.
Диагностика - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 20:33
Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк

Крым получил больше двух триллионов инвестиций за 10 лет

За 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций, заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
По ее словам, больше триллиона из них – это частные вложения. Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 16:14
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

Разрешения на работу пляжей в лагерях Крыма

Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей в Крыму. На сегодняшний день заключения уже получили 23 стационарных лагеря из 39, которые будут работать этим летом, рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
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Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Массированная атака на Крым

Над Черным морем и Крымом в течение ночи уничтожили 64 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, 43 вражеских дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 – непосредственно над территорией Крыма.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.
ФСБ задержала подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
Вчера, 09:55
Что происходит в Перевальном под Симферополем

Сбит очередной истребитель F-16

ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники. Как заявили в командовании военно-воздушных сил Украины, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Вчера, 13:05
Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
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22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
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