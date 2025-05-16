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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T22:23
2025-05-16T22:24
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева.Жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.В случае угрозы баллистики найти безопасное место нужно очень быстро, на это есть всего около двух минут. Общественный транспорт в это время обязан занять правый ряд и прекратить движение, а пассажиры укрыться в проходе подальше от окон.23 сентября 2024 года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после летних атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, михаил развожаев, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе воздушная тревога

22:23 16.05.2025 (обновлено: 22:24 16.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
В случае угрозы баллистики найти безопасное место нужно очень быстро, на это есть всего около двух минут. Общественный транспорт в это время обязан занять правый ряд и прекратить движение, а пассажиры укрыться в проходе подальше от окон.
23 сентября 2024 года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после летних атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
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