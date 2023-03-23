https://crimea.ria.ru/20230323/v-sevastopole-ustanovili-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-v-svo-desantniku-1127720897.html
В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
армия и флот
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Старший матрос, военнослужащий большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" ЧФ Герман Гутько, "погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении" в марте 2022 года. О том, что его и двух его сослуживцев не стало, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Герман – выпускник школы № 38 имени дважды героя Советского Союза Николая Челнокова. Теперь о нем и его подвиге напоминает памятная доска на фасаде здания."На церемонии открытия присутствовали родственники погибшего матроса, представители органов местного самоуправления, военнослужащие соединения десантных кораблей и экипажа бдк "Новочеркасск", учителя и учащиеся школы", – сообщили в ведомстве.Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула ЧФ.Ранее в марте в Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску сослуживцу Германа, погибшему вместе с ним, матросу Егору Толмачеву, а в в джанкойской школе-гимназии № 6 в Крыму увековечили память еще одного героя СВО с БДК "Новочеркасск", матроса Дмитрия Котова.Все трое бойцов награждены орденом Мужества посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации В Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230322/v-dzhankoe-uvekovechili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-dmitriya-kotova-1127704395.html
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, утраты, крым, сво, риа новости крым
В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
Памятная доска десантнику Гутько с корабля ЧФ "Новочеркасск" установлена в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Старший матрос, военнослужащий большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" ЧФ Герман Гутько, "погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении" в марте 2022 года. О том, что его и двух его сослуживцев не стало, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Герман – выпускник школы № 38 имени дважды героя Советского Союза Николая Челнокова. Теперь о нем и его подвиге напоминает памятная доска на фасаде здания.
"На церемонии открытия присутствовали родственники погибшего матроса, представители органов местного самоуправления, военнослужащие соединения десантных кораблей и экипажа бдк "Новочеркасск", учителя и учащиеся школы", – сообщили в ведомстве.
Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула ЧФ.
Ранее в марте в Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску
сослуживцу Германа, погибшему вместе с ним, матросу Егору Толмачеву, а в в джанкойской школе-гимназии № 6 в Крыму увековечили память
еще одного героя СВО с БДК "Новочеркасск", матроса Дмитрия Котова.
Все трое бойцов награждены орденом Мужества посмертно.
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