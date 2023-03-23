https://crimea.ria.ru/20230323/v-sevastopole-ustanovili-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-v-svo-desantniku-1127720897.html

В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику

В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику

Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

утраты

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Старший матрос, военнослужащий большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" ЧФ Герман Гутько, "погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении" в марте 2022 года. О том, что его и двух его сослуживцев не стало, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Герман – выпускник школы № 38 имени дважды героя Советского Союза Николая Челнокова. Теперь о нем и его подвиге напоминает памятная доска на фасаде здания."На церемонии открытия присутствовали родственники погибшего матроса, представители органов местного самоуправления, военнослужащие соединения десантных кораблей и экипажа бдк "Новочеркасск", учителя и учащиеся школы", – сообщили в ведомстве.Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула ЧФ.Ранее в марте в Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску сослуживцу Германа, погибшему вместе с ним, матросу Егору Толмачеву, а в в джанкойской школе-гимназии № 6 в Крыму увековечили память еще одного героя СВО с БДК "Новочеркасск", матроса Дмитрия Котова.Все трое бойцов награждены орденом Мужества посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО В Белогорском районе Крыма увековечили память участника спецоперации В Севастополе на Аллее Героев установят бюсты героям спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230322/v-dzhankoe-uvekovechili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-dmitriya-kotova-1127704395.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, утраты, крым, сво, риа новости крым