В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
В Евпатории открыли мемориальные доски троим погибшим в ходе спецоперации бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории открыли мемориальные доски троим погибшим в ходе спецоперации бойцам. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
Траурные митинги прошли возле школы, где учились двое из погибших солдат, а также у дома, где жил третий военнослужащий.
"Сегодня состоялись траурные митинги и открытие мемориальных досок евпаторийцам, погибшим в зоне проведения СВО. В школе №12 увековечили память майора Вячеслава Каренко и рядового Николая Милютина, а в доме по проспекты Победы, 64 – капитана Максима Уланова. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества", - написала она в своем Telegram.
В церемонии открытия памятных досок приняли участие родные погибших военнослужащих, педагоги и ученики школ, а также местные власти.
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
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В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
2 из 3
В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойВ Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
3 из 3
В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
1 из 3
В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
2 из 3
В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
3 из 3
В Евпатории открыли мемориальные доски погибшим в ходе СВО бойцам
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
"Сложно подобрать слова поддержки для родных и близких, потерявших своих сыновей, отцов, братьев. Благодарю за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. Низкий поклон родителям бойцов", - сказала Демидова.
Ранее на фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении Егору Толмачеву. В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова, а в Феодосии – военнослужащего Сергея Горбунова. Указом президента Российской Федерации они награждены орденами Мужества посмертно.
25 марта, 16:33В Севастополе простились с героем СВО
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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