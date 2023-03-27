https://crimea.ria.ru/20230327/v-evpatorii-uvekovechili-pamyat-troikh-geroev-spetsoperatsii-1127802412.html

В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации

В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации - РИА Новости Крым, 27.03.2023

В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации

В Евпатории открыли мемориальные доски троим погибшим в ходе спецоперации бойцам. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории открыли мемориальные доски троим погибшим в ходе спецоперации бойцам. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Траурные митинги прошли возле школы, где учились двое из погибших солдат, а также у дома, где жил третий военнослужащий.В церемонии открытия памятных досок приняли участие родные погибших военнослужащих, педагоги и ученики школ, а также местные власти."Сложно подобрать слова поддержки для родных и близких, потерявших своих сыновей, отцов, братьев. Благодарю за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. Низкий поклон родителям бойцов", - сказала Демидова.Ранее на фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении Егору Толмачеву. В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова, а в Феодосии – военнослужащего Сергея Горбунова. Указом президента Российской Федерации они награждены орденами Мужества посмертно.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВОВ Керчи увековечили память погибших героев СВО

https://crimea.ria.ru/20230325/poshel-dobrovoltsem-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1127768848.html

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евпатория, крым, сво, елена демидова, новости крыма, общество