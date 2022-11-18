https://crimea.ria.ru/20221118/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-pogibshikh-geroev-svo-1125438883.html

В Керчи увековечили память погибших героев СВО

В Керчи увековечили память погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В Керчи увековечили память погибших героев СВО

В Керчи торжественно открыли мемориальные доски Кавалерам Ордена Мужества Владимиру Чеботареву, Николаю Гуцелу Александру Краснобаеву, Олегу Орлову, погибшим... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T18:00

2022-11-18T18:00

2022-11-18T18:00

керчь

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи торжественно открыли мемориальные доски Кавалерам Ордена Мужества Владимиру Чеботареву, Николаю Гуцелу Александру Краснобаеву, Олегу Орлову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Святослав Брусаков."Владимир Чеботарев родился 24 января 2001 года. По окончании судомеханического техникума был призван в ряды Вооруженных сил РФ, затем продолжил военную службу по контракту. В первый же день проведения специальной военной операции Володя отдал жизнь, защищая мир и безопасность России, Крыма, родного города. Мемориальную доску Владимиру разместили на здании средней общеобразовательной школы № 2, которую он окончил", - сообщил Брусаков в своем Telegram.Мемориальные доски с именами Николайя Гуцела, Александра Краснобаева и Олега Орлова разместили на фасаде Керченского политехнического колледжа, выпускниками которого они являлись.Рядовой Гуцел был смертельно ранен 14 марта при обстреле в Мариуполе. Ефрейтор Орлов получил смертельное ранение 15 марта при освобождении аэропорта вблизи поселка Приазовского. Ефрейтор Краснобаев погиб 24 августа в боестолкновении в районе Каховской ГЭС."За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ награждены Орденом Мужества (посмертно). Сегодня мы увековечиваем память наших керчан. Это знак уважения и благодарности. Имена смелых и мужественных солдат, отдавших свои жизни за спасение своей страны, своих земляков, никогда не должны быть забыты", - подчеркнул Брусаков.

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, специальная военная операция рф на украине