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В Керчи увековечили память погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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В Керчи увековечили память погибших героев СВО
В Керчи увековечили память погибших героев СВО - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Керчи увековечили память погибших героев СВО
В Керчи торжественно открыли мемориальные доски Кавалерам Ордена Мужества Владимиру Чеботареву, Николаю Гуцелу Александру Краснобаеву, Олегу Орлову, погибшим... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T18:00
2022-11-18T18:00
керчь
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи торжественно открыли мемориальные доски Кавалерам Ордена Мужества Владимиру Чеботареву, Николаю Гуцелу Александру Краснобаеву, Олегу Орлову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Святослав Брусаков."Владимир Чеботарев родился 24 января 2001 года. По окончании судомеханического техникума был призван в ряды Вооруженных сил РФ, затем продолжил военную службу по контракту. В первый же день проведения специальной военной операции Володя отдал жизнь, защищая мир и безопасность России, Крыма, родного города. Мемориальную доску Владимиру разместили на здании средней общеобразовательной школы № 2, которую он окончил", - сообщил Брусаков в своем Telegram.Мемориальные доски с именами Николайя Гуцела, Александра Краснобаева и Олега Орлова разместили на фасаде Керченского политехнического колледжа, выпускниками которого они являлись.Рядовой Гуцел был смертельно ранен 14 марта при обстреле в Мариуполе. Ефрейтор Орлов получил смертельное ранение 15 марта при освобождении аэропорта вблизи поселка Приазовского. Ефрейтор Краснобаев погиб 24 августа в боестолкновении в районе Каховской ГЭС."За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ награждены Орденом Мужества (посмертно). Сегодня мы увековечиваем память наших керчан. Это знак уважения и благодарности. Имена смелых и мужественных солдат, отдавших свои жизни за спасение своей страны, своих земляков, никогда не должны быть забыты", - подчеркнул Брусаков.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, крым, специальная военная операция рф на украине
В Керчи увековечили память погибших героев СВО

В Керчи открыли мемориальные доски в память о погибших героях спецоперации

18:00 18.11.2022
 
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи открыли мемориальные доски в память о погибших героях СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в память о погибших героях СВО
© Telegram Святослав Брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи торжественно открыли мемориальные доски Кавалерам Ордена Мужества Владимиру Чеботареву, Николаю Гуцелу Александру Краснобаеву, Олегу Орлову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Святослав Брусаков.
"Владимир Чеботарев родился 24 января 2001 года. По окончании судомеханического техникума был призван в ряды Вооруженных сил РФ, затем продолжил военную службу по контракту. В первый же день проведения специальной военной операции Володя отдал жизнь, защищая мир и безопасность России, Крыма, родного города. Мемориальную доску Владимиру разместили на здании средней общеобразовательной школы № 2, которую он окончил", - сообщил Брусаков в своем Telegram.
Мемориальные доски с именами Николайя Гуцела, Александра Краснобаева и Олега Орлова разместили на фасаде Керченского политехнического колледжа, выпускниками которого они являлись.
Рядовой Гуцел был смертельно ранен 14 марта при обстреле в Мариуполе. Ефрейтор Орлов получил смертельное ранение 15 марта при освобождении аэропорта вблизи поселка Приазовского. Ефрейтор Краснобаев погиб 24 августа в боестолкновении в районе Каховской ГЭС.
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи увековечили память погибших героев СВО
В Керчи увековечили память погибших героев СВО
© Telegram Святослав Брусаков
В Керчи увековечили память погибших героев СВО
"За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ награждены Орденом Мужества (посмертно). Сегодня мы увековечиваем память наших керчан. Это знак уважения и благодарности. Имена смелых и мужественных солдат, отдавших свои жизни за спасение своей страны, своих земляков, никогда не должны быть забыты", - подчеркнул Брусаков.
КерчьКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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