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В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
Сегодня в Керченском технологическом техникуме состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации выпускнику учебного... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T19:41
2023-03-24T19:41
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общество
подвиги героев
святослав брусаков
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сегодня в Керченском технологическом техникуме состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации выпускнику учебного заведения Руслану Умерову. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Говорить о потерях тяжело, а когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело и больно вдвойне. В память о кавалере ордена Мужества Руслане Умерове студенты высадили дерево, керчане возложили цветы к мемориальной доске",– написал в своем Telegram-канале Брусаков.Отлично знавшие Руслана преподаватели, куратор группы и друзья запомнили погибшего героя как честного человека, верного друга и патриота. Этот памятный знак будет напоминать о верности долгу, самоотверженности и мужестве героя, подчеркнул глава города.В церемонии открытия памятной доски имени Руслана Рефатовича Умерова приняли участие родные военнослужащего, педагоги и студенты техникума.Ранее на фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении Егору Толмачеву.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО
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керчь, сво, общество, подвиги героев, святослав брусаков, крым, новости крыма
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова

В Керченском технологическом техникуме открыли памятную доску погибшему герою СВО

19:41 24.03.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
© Telegram Святослав Брусаков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сегодня в Керченском технологическом техникуме состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации выпускнику учебного заведения Руслану Умерову. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Говорить о потерях тяжело, а когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело и больно вдвойне. В память о кавалере ордена Мужества Руслане Умерове студенты высадили дерево, керчане возложили цветы к мемориальной доске",– написал в своем Telegram-канале Брусаков.
Отлично знавшие Руслана преподаватели, куратор группы и друзья запомнили погибшего героя как честного человека, верного друга и патриота. Этот памятный знак будет напоминать о верности долгу, самоотверженности и мужестве героя, подчеркнул глава города.
В церемонии открытия памятной доски имени Руслана Рефатовича Умерова приняли участие родные военнослужащего, педагоги и студенты техникума.
© Telegram Святослав БрусаковВ Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
© Telegram Святослав Брусаков
В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
Ранее на фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении Егору Толмачеву.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
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КерчьСВООбществоПодвиги героевСвятослав БрусаковКрымНовости Крыма
 
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