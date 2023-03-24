https://crimea.ria.ru/20230324/v-kerchi-uvekovechili-pamyat-geroya-spetsoperatsii-ruslana-umerova-1127758946.html

В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова

В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова

Сегодня в Керченском технологическом техникуме состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации выпускнику учебного... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T19:41

2023-03-24T19:41

2023-03-24T19:41

керчь

сво

общество

подвиги героев

святослав брусаков

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127758705_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_8ebc04ec939fa1c8305272be2a2a6b66.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сегодня в Керченском технологическом техникуме состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации выпускнику учебного заведения Руслану Умерову. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Говорить о потерях тяжело, а когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело и больно вдвойне. В память о кавалере ордена Мужества Руслане Умерове студенты высадили дерево, керчане возложили цветы к мемориальной доске",– написал в своем Telegram-канале Брусаков.Отлично знавшие Руслана преподаватели, куратор группы и друзья запомнили погибшего героя как честного человека, верного друга и патриота. Этот памятный знак будет напоминать о верности долгу, самоотверженности и мужестве героя, подчеркнул глава города.В церемонии открытия памятной доски имени Руслана Рефатовича Умерова приняли участие родные военнослужащего, педагоги и студенты техникума.Ранее на фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении Егору Толмачеву.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, сво, общество, подвиги героев, святослав брусаков, крым, новости крыма