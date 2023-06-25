https://crimea.ria.ru/20230625/kak-idet-vosstanovlenie-chongarskogo-mosta-1129612611.html

Как идет восстановление Чонгарского моста

Как идет восстановление Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Как идет восстановление Чонгарского моста

Строители ударными темпами восстанавливают поврежденный украинской ракетой Чонгарский мост. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T12:34

2023-06-25T12:34

2023-06-25T12:34

чонгарский мост

владимир сальдо

херсонская область

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строители ударными темпами восстанавливают поврежденный украинской ракетой Чонгарский мост. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, проезд по мостовому переходу восстановят в ближайшее время."Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени", - написал он в своем Telegram-канале.Сальдо добавил, что в области усилена защита от вражеских ракет, чтобы пресечь возможные новые атаки боевиков."Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена, и, как недавно сообщило Министерство обороны РФ, на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло", - заявил Сальдо и добавил, что военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия врагу.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.На сегодняшний день пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен

https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-vypustili-po-chongarskomu-mostu-srazu-chetyre-rakety---podrobnosti-1129556000.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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