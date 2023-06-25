Рейтинг@Mail.ru
Как идет восстановление Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230625/kak-idet-vosstanovlenie-chongarskogo-mosta-1129612611.html
Как идет восстановление Чонгарского моста
Как идет восстановление Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Как идет восстановление Чонгарского моста
Строители ударными темпами восстанавливают поврежденный украинской ракетой Чонгарский мост. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T12:34
2023-06-25T12:34
чонгарский мост
владимир сальдо
херсонская область
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129545679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d4b970a5baf8258504031c9990ff39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строители ударными темпами восстанавливают поврежденный украинской ракетой Чонгарский мост. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, проезд по мостовому переходу восстановят в ближайшее время."Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени", - написал он в своем Telegram-канале.Сальдо добавил, что в области усилена защита от вражеских ракет, чтобы пресечь возможные новые атаки боевиков."Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена, и, как недавно сообщило Министерство обороны РФ, на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло", - заявил Сальдо и добавил, что военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия врагу.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.На сегодняшний день пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен
https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-vypustili-po-chongarskomu-mostu-srazu-chetyre-rakety---podrobnosti-1129556000.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129545679_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59b1c568c99896ef016549493c1be639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чонгарский мост, владимир сальдо, херсонская область, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, общество, новости
Как идет восстановление Чонгарского моста

Сальдо: восстановление Чонгарского моста после атаки ВСУ идет ударными темпами

12:34 25.06.2023
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строители ударными темпами восстанавливают поврежденный украинской ракетой Чонгарский мост. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, проезд по мостовому переходу восстановят в ближайшее время.
"Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо добавил, что в области усилена защита от вражеских ракет, чтобы пресечь возможные новые атаки боевиков.
"Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена, и, как недавно сообщило Министерство обороны РФ, на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло", - заявил Сальдо и добавил, что военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия врагу.
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 12:12
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.
На сегодняшний день пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен
 
Чонгарский мостВладимир СальдоХерсонская областьРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ
14:59ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
14:46Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ
14:29Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов
14:02Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы
13:14Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском
12:49Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
12:34Как идет восстановление Чонгарского моста
12:13Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет
11:59На Крым надвигаются ливни с градом и шквал
11:4375 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области
11:27Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео
11:12Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
10:59Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове
10:37Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
10:18На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
09:43Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
09:27Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
08:55Вооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели
08:28Банк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей
Лента новостейМолния