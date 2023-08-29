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ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 29.08.2023
ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Минобороны России впервые сообщило о перехвате средствами противовоздушной обороны украинской противокорабельной ракеты "Нептун". РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T14:52
2023-08-29T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Минобороны России впервые сообщило о перехвате средствами противовоздушной обороны украинской противокорабельной ракеты "Нептун".Кроме того, за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников. Дроны сбиты, в том числе, в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11555 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что около 12:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над Черным моремКрылатая ракета сбита над Черным морем у берегов КрымаРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230829/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-na-donetskom-napravlenii-1131006904.html
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, армия и флот, новости
ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Минобороны: российская ПВО впервые перехватила противокорабельную ракету "Нептун"

14:52 29.08.2023 (обновлено: 14:53 29.08.2023)
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Минобороны России впервые сообщило о перехвате средствами противовоздушной обороны украинской противокорабельной ракеты "Нептун".
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников. Дроны сбиты, в том числе, в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11555 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что около 12:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря.
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