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Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области
Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области
ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. Ранена местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T16:41
2023-09-04T16:41
2023-09-04T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. Ранена местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки украинских войск в населенном пункте поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение – люди остались без света. По словам губернатора, на месте работают экстренные службы.Несколько дней назад над Брянской областью сбили украинские беспилотники самолетного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаТри украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиКиев пытался осуществить теракт в Брянской области
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брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, новости, происшествия, украина, россия
Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области
ВСУ обстреляли село в Брянской области: пострадала местная жительница