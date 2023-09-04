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Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области

Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области

ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. Ранена местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T16:41

2023-09-04T16:41

2023-09-04T16:41

брянская область

обстрелы всу

обстрелы брянской области

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. Ранена местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки украинских войск в населенном пункте поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение – люди остались без света. По словам губернатора, на месте работают экстренные службы.Несколько дней назад над Брянской областью сбили украинские беспилотники самолетного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаТри украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиКиев пытался осуществить теракт в Брянской области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, новости, происшествия, украина, россия