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Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:02
2023-08-31T11:02
2023-08-31T11:02
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
новости сво
общество
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
брянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался осуществить теракт в Брянской областиБеспилотник повредил крышу здания Следкома в БрянскеНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости сво, общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), брянск
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском - губернатор