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Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:02
2023-08-31T11:02
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
новости сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался осуществить теракт в Брянской областиБеспилотник повредил крышу здания Следкома в БрянскеНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости сво, общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), брянск
Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители

Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском - губернатор

11:02 31.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет.
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