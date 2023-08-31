https://crimea.ria.ru/20230831/tri-ukrainskikh-bpla-sbity-nad-bryanskom--drony-vychislili-mestnye-zhiteli-1131064669.html

Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители

Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители

Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T11:02

2023-08-31T11:02

2023-08-31T11:02

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

новости сво

общество

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

брянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, вычислить дроны помогли местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался осуществить теракт в Брянской областиБеспилотник повредил крышу здания Следкома в БрянскеНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа

брянск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости сво, общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), брянск