https://crimea.ria.ru/20230831/ocherednaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast-sbit-bespilotnik-1131085106.html

Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник

Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T21:27

2023-08-31T21:27

2023-08-31T21:29

беспилотник (бпла, дрон)

брянская область

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ.В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета

https://crimea.ria.ru/20230831/politolog-prizval-izbavitsya-ot-illyuzii-polnoy-podchinennosti-kieva-zapadu-1131077522.html

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), брянская область, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия