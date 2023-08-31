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Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T21:27
2023-08-31T21:29
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ.В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник

Минобороны: над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

21:27 31.08.2023 (обновлено: 21:29 31.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ с беспилотником
Солдат ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ.
"Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.
Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.
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