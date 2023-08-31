https://crimea.ria.ru/20230831/ocherednaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast-sbit-bespilotnik-1131085106.html
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T21:27
2023-08-31T21:27
2023-08-31T21:29
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили вечером в четверг в Минобороны РФ.В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
https://crimea.ria.ru/20230831/politolog-prizval-izbavitsya-ot-illyuzii-polnoy-podchinennosti-kieva-zapadu-1131077522.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
Минобороны: над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
21:27 31.08.2023 (обновлено: 21:29 31.08.2023)