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Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T13:07
2023-08-31T13:07
брянская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииВ Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
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брянская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво
Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Минобороны: еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

13:07 31.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.

"Около 12.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.
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Брянская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПВО
 
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