https://crimea.ria.ru/20230831/esche-odin-ukrainskiy-bpla-unichtozhen-nad-bryanskoy-oblastyu-1131070749.html

Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T13:07

2023-08-31T13:07

2023-08-31T13:07

брянская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В четверг около 10 утра в Брянской области были сбиты БПЛА самолетного типа, с помощью которых Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам региона. Спустя два часа попытка атаки повторилась.Ранее в Брянской области в результате падения беспилотника были повреждены крыша и остекление здания Следственного комитета. Пострадавших нет, процессуальные документы и вещественные доказательства не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жителиПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииВ Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво