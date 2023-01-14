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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе России РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T12:17
2023-01-14T12:17
2023-01-14T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе РоссииАвтодорожную часть моста закрыли в 3.00 14 января, предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиКерченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
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новости крыма, крым, крымский мост, минтранс россии, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив
Движение по Крымскому мосту возобновили
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
12:17 14.01.2023 (обновлено: 12:30 14.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе России
"Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - проинформировали в ведомстве.
Автодорожную часть моста закрыли в 3.00 14 января, предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ
на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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