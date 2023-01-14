https://crimea.ria.ru/20230114/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1126397134.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе России РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T12:17

2023-01-14T12:17

2023-01-14T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе РоссииАвтодорожную часть моста закрыли в 3.00 14 января, предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиКерченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое

https://crimea.ria.ru/20221206/unikalnaya-tekhnologiya--khusnullin-o-vosstanovlenii-krymskogo-mosta-1125716607.html

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крымский мост

керчь

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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