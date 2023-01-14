https://crimea.ria.ru/20230114/kerchenskaya-pereprava-14-yanvarya-pogoda-trafik-i-shtormovoe-1126396669.html

Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое

Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, в отдельные часы возможны туманы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T11:47

2023-01-14T11:47

2023-01-14T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, в отдельные часы возможны туманы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Паромы курсируют через Керченский пролив. Всего они выполнили 1520 рейсов, перевезли более 46,6 тысяч автотранспортных средств и свыше 5 тысяч вагонов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 63 082 пассажира, 46 621 единица автотранспорта и 5 289 железнодорожных вагонов", - добавили в министерстве.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230114/krymskiy-most-zakryt--kak-nadolgo-1126390967.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, керчь, кубань, черное море