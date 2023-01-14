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Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, в отдельные часы возможны туманы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T11:47
2023-01-14T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, в отдельные часы возможны туманы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Паромы курсируют через Керченский пролив. Всего они выполнили 1520 рейсов, перевезли более 46,6 тысяч автотранспортных средств и свыше 5 тысяч вагонов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 63 082 пассажира, 46 621 единица автотранспорта и 5 289 железнодорожных вагонов", - добавили в министерстве.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230114/krymskiy-most-zakryt--kak-nadolgo-1126390967.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, керчь, кубань, черное море
Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое

Минтранс России: Керченская паромная переправа 14 января работает штатно, возможны туманы

11:47 14.01.2023 (обновлено: 11:49 14.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, в отдельные часы возможны туманы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 января ожидается северо-восточный, северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см, температура воздуха +1…3 градуса", - проинформировали в ведомстве.
Паромы курсируют через Керченский пролив. Всего они выполнили 1520 рейсов, перевезли более 46,6 тысяч автотранспортных средств и свыше 5 тысяч вагонов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 63 082 пассажира, 46 621 единица автотранспорта и 5 289 железнодорожных вагонов", - добавили в министерстве.
В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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