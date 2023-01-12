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В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда
В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда
В Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T10:27
2023-01-12T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По данным ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 61, 5 тысяч пассажиров, свыше 45,2 тысяч автотранспортных средств, 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1484 рейса.По состоянию на среду в очереди на Керченскую переправу с краснодарской стороны находились около 200 машин. Для них на накопительной парковке в поселке Ильич на Кубани дежурят волонтеры, работает столовая, развернут пункт обогрева.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоПолеты в Крым по-прежнему ограничены
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив, черное море
В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда

Минтранс России: в Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер

10:27 12.01.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 января сохранится восточный ветер 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 130-150 см, происходит медленное обледенение судов. Температура воздуха от -3 до +1 градуса", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 61, 5 тысяч пассажиров, свыше 45,2 тысяч автотранспортных средств, 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1484 рейса.
По состоянию на среду в очереди на Керченскую переправу с краснодарской стороны находились около 200 машин. Для них на накопительной парковке в поселке Ильич на Кубани дежурят волонтеры, работает столовая, развернут пункт обогрева.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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Новости КрымаКрымКерченская паромная переправаТранспортКерчьКубаньКерченский проливЧерное море
 
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