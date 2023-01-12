https://crimea.ria.ru/20230112/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-vysokie-volny-i-ledeneyut-suda-1126354228.html

В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда

В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда

В Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T10:27

2023-01-12T10:27

2023-01-12T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По данным ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 61, 5 тысяч пассажиров, свыше 45,2 тысяч автотранспортных средств, 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1484 рейса.По состоянию на среду в очереди на Керченскую переправу с краснодарской стороны находились около 200 машин. Для них на накопительной парковке в поселке Ильич на Кубани дежурят волонтеры, работает столовая, развернут пункт обогрева.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волныТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоПолеты в Крым по-прежнему ограничены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченская паромная переправа, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив, черное море