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Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин
Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин
Почти 200 машин ждут очереди на Керченскую паромную переправу, которая накануне приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T11:43
2023-01-11T11:43
кубань
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
крым
керчь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 200 машин ждут очереди на Керченскую паромную переправу, которая накануне приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров. К вечеру вторника из-за ухудшения погоды переправа приостановила работу, поэтому с краснодарской стороны образовалась очередь.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, однако местные власти готовы их развернуть при необходимости.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Как сообщалось, штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и полутораметровых волн. По оценкам Росгидромета, в половине дня порывы ветра достигнут 20 м/с, высота волн 130-150 см.
https://crimea.ria.ru/20230111/shtorm-v-kerchenskom-prolive-obledenenie-sudov-i-polutorametrovye-volny-1126337460.html
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РИА Новости Крым
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кубань, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, крым, керчь, новости
Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин

Оперштаб Кубани: в очереди на Керченскую переправу ожидают 197 машин

11:43 11.01.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ очереди на Керченскую переправу ожидают 197 машин
В очереди на Керченскую переправу ожидают 197 машин
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 200 машин ждут очереди на Керченскую паромную переправу, которая накануне приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров. К вечеру вторника из-за ухудшения погоды переправа приостановила работу, поэтому с краснодарской стороны образовалась очередь.
"С 17:45 10 января работа паромной переправы приостановлена по погодным условиям. На накопительной парковке в поселке Ильич утром 11 января в очереди находятся 197 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении оперштаба.
На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, однако местные власти готовы их развернуть при необходимости.
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Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Как сообщалось, штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и полутораметровых волн. По оценкам Росгидромета, в половине дня порывы ветра достигнут 20 м/с, высота волн 130-150 см.
 
КубаньКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоКрымКерчьНовости
 
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