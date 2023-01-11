https://crimea.ria.ru/20230111/kerchenskaya-pereprava-stoit-ocheredi-na-paromy-zhdut-pochti-200-mashin-1126338073.html

Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин

Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин

Почти 200 машин ждут очереди на Керченскую паромную переправу, которая накануне приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T11:43

2023-01-11T11:43

2023-01-11T11:43

кубань

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 200 машин ждут очереди на Керченскую паромную переправу, которая накануне приостановила работу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров. К вечеру вторника из-за ухудшения погоды переправа приостановила работу, поэтому с краснодарской стороны образовалась очередь.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, однако местные власти готовы их развернуть при необходимости.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Как сообщалось, штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за сильного ветра и полутораметровых волн. По оценкам Росгидромета, в половине дня порывы ветра достигнут 20 м/с, высота волн 130-150 см.

https://crimea.ria.ru/20230111/shtorm-v-kerchenskom-prolive-obledenenie-sudov-i-polutorametrovye-volny-1126337460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, крым, керчь, новости