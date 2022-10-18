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Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост
Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост
Российские спецслужбы выясняют, каким образом была доставлена взрывчатка для осуществления теракта на Крымском мосту, есть информация, что ее могли привезти... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:42
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чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы выясняют, каким образом была доставлена взрывчатка для осуществления теракта на Крымском мосту, есть информация, что ее могли привезти морем из Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
https://crimea.ria.ru/20221017/delo-o-terakte-krymskom-mostu-arestovany-esche-troe-1124924287.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, дмитрий песков
Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост

Песков: взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из Одессы

13:42 18.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы выясняют, каким образом была доставлена взрывчатка для осуществления теракта на Крымском мосту, есть информация, что ее могли привезти морем из Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны", - сказал Песков.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
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