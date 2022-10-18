https://crimea.ria.ru/20221018/kak-mogli-provezti-vzryvchatku-na-krymskiy-most-1124955547.html

Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост

Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост

Российские спецслужбы выясняют, каким образом была доставлена взрывчатка для осуществления теракта на Крымском мосту, есть информация, что ее могли привезти... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T13:42

2022-10-18T13:42

2022-10-18T13:32

чп на крымском мосту

крымский мост

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы выясняют, каким образом была доставлена взрывчатка для осуществления теракта на Крымском мосту, есть информация, что ее могли привезти морем из Одессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.

https://crimea.ria.ru/20221017/delo-o-terakte-krymskom-mostu-arestovany-esche-troe-1124924287.html

крымский мост

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чп на крымском мосту, крымский мост, дмитрий песков