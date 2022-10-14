https://crimea.ria.ru/20221014/terakt-na-krymskom-mostu-mozhet-privesti-k-zakrytiyu-zernovogo-koridora-1124891068.html

Теракт на Крымском мосту может привести к закрытию зернового коридора

Теракт на Крымском мосту может привести к закрытию зернового коридора - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Теракт на Крымском мосту может привести к закрытию зернового коридора

Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, однако... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:37

2022-10-14T16:37

2022-10-14T16:37

владимир путин (политик)

чп на крымском мосту

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, однако такой факт пока не установлен. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ >>Российский лидер обратил внимание, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По данным следствия, взрывчатка была замаскирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом около 23 тонн и в начале августа отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению. 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы, изменив данные об отправителе и получателе. На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. 7 октября паллеты были загружены в грузовой автомобиль, который выехал в Симферополь, а 8 октября при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-posle-chp-na-krymskom-mostu-usilena-okhrana-obektov-infrastruktury-1124890091.html

https://crimea.ria.ru/20221014/ustanovlen-srok-zaversheniya-remonta-krymskogo-mosta-1124878103.html

украина

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владимир путин (политик), чп на крымском мосту, происшествия, украина