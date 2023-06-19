В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
В Симферополе до сентября закрыли проезд по двум улицам
17:38 19.06.2023 (обновлено: 17:42 19.06.2023)
Из-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.
"В связи с проведением работ с 19 июня до 1 сентября будет ограничен проезд по улице Ломоносова на участке от Первомайской до Беспалова, и по улице Беспалова - от Первомайской до Гудронного переулка. Объезд будет организован по проспекту Вернадского", - уточнил Черниченко.
В администрации Симферополя обратились к горожанам и гостям крымской столицы с просьбой учитывать это при планировании маршрутов.
В крымской столице продолжается ремонт ряда основных магистралей. Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что к 1 июля планируют завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина. При этом работы идут в рамках сроков, предусмотренных контрактом.
При этом капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика, отмечал Афанасьев. Также дорожники сейчас ремонтируют въезд в Симферополь со стороны трассы "Таврида", в планах на этот год – выполнить ремонт улиц Толстого, 51-й Армии, Карла Либкнехта и других. Уже сделаны Горького и Героев Аджимушкая.
По информации крымского минтранса, в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.
Читайте также на РИА Новости Крым: