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В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда

В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда - РИА Новости Крым, 19.06.2023

В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда

Из-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.

2023-06-19T17:38

2023-06-19T17:38

2023-06-19T17:42

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В администрации Симферополя обратились к горожанам и гостям крымской столицы с просьбой учитывать это при планировании маршрутов.В крымской столице продолжается ремонт ряда основных магистралей. Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что к 1 июля планируют завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина. При этом работы идут в рамках сроков, предусмотренных контрактом.При этом капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика, отмечал Афанасьев. Также дорожники сейчас ремонтируют въезд в Симферополь со стороны трассы "Таврида", в планах на этот год – выполнить ремонт улиц Толстого, 51-й Армии, Карла Либкнехта и других. Уже сделаны Горького и Героев Аджимушкая.По информации крымского минтранса, в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – АксеновКогда закончат капремонт Пролетарской в СимферополеКак идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, транспорт, ремонт дорог, водоснабжение, городская среда, общество, инфографика, инфографика