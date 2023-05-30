https://crimea.ria.ru/20230530/kogda-zakonchat-kapremont-proletarskoy-v-simferopole-1129068609.html

Когда закончат капремонт Пролетарской в Симферополе

Когда закончат капремонт Пролетарской в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Когда закончат капремонт Пролетарской в Симферополе

Капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T10:05

2023-05-30T10:05

2023-05-30T11:35

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Михаил Афанасьев о благоустройстве Симферополя Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал о благоустройстве города audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".Также дорожники сейчас ремонтируют въезд в Симферополь со стороны трассы "Таврида", в планах на этот год – выполнить ремонт улиц Толстого, 51-й Армии, Карла Либкнехта и других. Уже сделаны Горького и Героев Аджимушкая.Министр транспорта республики Николай Лукашенко ранее сообщил, что капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить в конце третьего квартала 2023 года. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.По информации крымского минтранса, в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

https://crimea.ria.ru/20230525/krym-dopolnitelno-poluchit-67-mlrd-rubley-na-remont-dorog--aksenov-1128953983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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