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В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда
В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда - РИА Новости Крым, 08.06.2023
В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда
Схему маршрутов общественного транспорта в Севастополе незначительно изменят. Также поменяется формат использования Единой городской карты (ЕГКС) для оплаты... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T09:00
2023-06-08T12:40
севастополь
транспорт
общественный транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Схему маршрутов общественного транспорта в Севастополе незначительно изменят. Также поменяется формат использования Единой городской карты (ЕГКС) для оплаты проезда, которая в будущем может быть вовсе отменена. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Павел Иено.По его словам, предусматривается незначительное изменение транспортной схемы. Она будет не новой, а "немного видоизмененной", 70% маршрутов останется.Изменения обусловлены тем, что в Севастополе вырос пассажиропоток. По подсчетам, в этом году общественный транспорт перевезет более 100 млн пассажиров, тогда как еще три года назад перевозил менее 60 млн, пояснил чиновник."Это серьезные изменения, у нас построено много социальных объектов, город развивается, и в любом случае нам нужно маршрутную сеть менять, иначе мы не справимся с грядущими задачами. Если мы увидим, что некоторые решения требуют изменений, мы обязательно скорректируем, чтобы сделать транспорт максимально комфортным для жителей", – сообщил Иено в соцсетях.Также он сообщил, что отмены Единой городской карты Севастополя пока не будет."Произойдет лишь смена оператора автоматизированной системы оплаты проезда в городе Севастополе. В этом году инвестиционное соглашение с нынешним оператором истекает, поэтому мы должны выбрать нового", – сказал ИеноНовым оператором может стать как прежняя организация ЕГКС, так и другая компания – все решит конкурсный отбор. Победитель должен будет предложить городу лучшие условия по эксплуатации существующей системы, а также ее модернизацию.По словам и.о. замгубернатора, модернизация предполагает создание в системе личного кабинета, чего пока нет, а также привязку к нему банковской карты, оплата которой сможет производиться "наравне с ЕГКС". Кроме того, система должна будет автоматически определять имеющиеся у граждан льготы, чтобы не списывать средства за проезд с определенных категорий пассажиров.В то же время в связи с грядущими изменениями Йено не исключил возможность исчезновения ЕГКС как способа оплаты за проезд в Севастополе. Но заверил, что это не произойдет внезапно.О том, что власти Севастополя намерены разработать новую транспортную сеть общественного транспорта, заявлялось в марте. Отмечалось, что изменения коснутся количества некоторых рейсов и их номеров и длины ряда маршрутов. Также некоторые из имеющихся маршрутов, в том числе одни из самых популярных, готовились отменить. Информация вызвала волну недовольства горожан: модернизация сети означала необходимость делать пересадки и усложняла поездки для жителей отдаленных районов.В департамете транспорта заверили, что новая маршрутная сеть только в стадии разработки, и ее окончательный вариант утвердят после того, как обсудят все проблемные вопросы с администрациями муниципальных образований.Губернатор Михаил Развожаев пообещал внести изменения в проект схемы, как только будет получена "обратная связь от людей". Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников
https://crimea.ria.ru/20220429/v-sevastopole-dosrochno-otkryli-dvizhenie-po-vosmomu-uchastku-tavridy-1123090078.html
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма, общество, павел иено
В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда

В Севастополе изменят условия пользования картой проезда в общественном транспорте

09:00 08.06.2023 (обновлено: 12:40 08.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Схему маршрутов общественного транспорта в Севастополе незначительно изменят. Также поменяется формат использования Единой городской карты (ЕГКС) для оплаты проезда, которая в будущем может быть вовсе отменена. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Павел Иено.
По его словам, предусматривается незначительное изменение транспортной схемы. Она будет не новой, а "немного видоизмененной", 70% маршрутов останется.
Изменения обусловлены тем, что в Севастополе вырос пассажиропоток. По подсчетам, в этом году общественный транспорт перевезет более 100 млн пассажиров, тогда как еще три года назад перевозил менее 60 млн, пояснил чиновник.
"Это серьезные изменения, у нас построено много социальных объектов, город развивается, и в любом случае нам нужно маршрутную сеть менять, иначе мы не справимся с грядущими задачами. Если мы увидим, что некоторые решения требуют изменений, мы обязательно скорректируем, чтобы сделать транспорт максимально комфортным для жителей", – сообщил Иено в соцсетях.
Также он сообщил, что отмены Единой городской карты Севастополя пока не будет.
"Произойдет лишь смена оператора автоматизированной системы оплаты проезда в городе Севастополе. В этом году инвестиционное соглашение с нынешним оператором истекает, поэтому мы должны выбрать нового", – сказал Иено
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Новым оператором может стать как прежняя организация ЕГКС, так и другая компания – все решит конкурсный отбор. Победитель должен будет предложить городу лучшие условия по эксплуатации существующей системы, а также ее модернизацию.
По словам и.о. замгубернатора, модернизация предполагает создание в системе личного кабинета, чего пока нет, а также привязку к нему банковской карты, оплата которой сможет производиться "наравне с ЕГКС". Кроме того, система должна будет автоматически определять имеющиеся у граждан льготы, чтобы не списывать средства за проезд с определенных категорий пассажиров.
В то же время в связи с грядущими изменениями Йено не исключил возможность исчезновения ЕГКС как способа оплаты за проезд в Севастополе. Но заверил, что это не произойдет внезапно.
"Переход на новое технологическое решение, даже если оно будет сопряжено с постепенным отказом от ЕГКС, не произойдет неожиданно. Все жители будут проинформированы заблаговременно, все внесенные на карты средства будут возвращены пользователям или записаны на альтернативный инструмент оплаты, а скидки за безналичные платежи сохранятся", – заключил Иено.
О том, что власти Севастополя намерены разработать новую транспортную сеть общественного транспорта, заявлялось в марте. Отмечалось, что изменения коснутся количества некоторых рейсов и их номеров и длины ряда маршрутов. Также некоторые из имеющихся маршрутов, в том числе одни из самых популярных, готовились отменить. Информация вызвала волну недовольства горожан: модернизация сети означала необходимость делать пересадки и усложняла поездки для жителей отдаленных районов.
В департамете транспорта заверили, что новая маршрутная сеть только в стадии разработки, и ее окончательный вариант утвердят после того, как обсудят все проблемные вопросы с администрациями муниципальных образований.
Губернатор Михаил Развожаев пообещал внести изменения в проект схемы, как только будет получена "обратная связь от людей".
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