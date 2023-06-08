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В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда

В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда - РИА Новости Крым, 08.06.2023

В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда

Схему маршрутов общественного транспорта в Севастополе незначительно изменят. Также поменяется формат использования Единой городской карты (ЕГКС) для оплаты... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T09:00

2023-06-08T09:00

2023-06-08T12:40

севастополь

транспорт

общественный транспорт

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павел иено

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Схему маршрутов общественного транспорта в Севастополе незначительно изменят. Также поменяется формат использования Единой городской карты (ЕГКС) для оплаты проезда, которая в будущем может быть вовсе отменена. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Павел Иено.По его словам, предусматривается незначительное изменение транспортной схемы. Она будет не новой, а "немного видоизмененной", 70% маршрутов останется.Изменения обусловлены тем, что в Севастополе вырос пассажиропоток. По подсчетам, в этом году общественный транспорт перевезет более 100 млн пассажиров, тогда как еще три года назад перевозил менее 60 млн, пояснил чиновник."Это серьезные изменения, у нас построено много социальных объектов, город развивается, и в любом случае нам нужно маршрутную сеть менять, иначе мы не справимся с грядущими задачами. Если мы увидим, что некоторые решения требуют изменений, мы обязательно скорректируем, чтобы сделать транспорт максимально комфортным для жителей", – сообщил Иено в соцсетях.Также он сообщил, что отмены Единой городской карты Севастополя пока не будет."Произойдет лишь смена оператора автоматизированной системы оплаты проезда в городе Севастополе. В этом году инвестиционное соглашение с нынешним оператором истекает, поэтому мы должны выбрать нового", – сказал ИеноНовым оператором может стать как прежняя организация ЕГКС, так и другая компания – все решит конкурсный отбор. Победитель должен будет предложить городу лучшие условия по эксплуатации существующей системы, а также ее модернизацию.По словам и.о. замгубернатора, модернизация предполагает создание в системе личного кабинета, чего пока нет, а также привязку к нему банковской карты, оплата которой сможет производиться "наравне с ЕГКС". Кроме того, система должна будет автоматически определять имеющиеся у граждан льготы, чтобы не списывать средства за проезд с определенных категорий пассажиров.В то же время в связи с грядущими изменениями Йено не исключил возможность исчезновения ЕГКС как способа оплаты за проезд в Севастополе. Но заверил, что это не произойдет внезапно.О том, что власти Севастополя намерены разработать новую транспортную сеть общественного транспорта, заявлялось в марте. Отмечалось, что изменения коснутся количества некоторых рейсов и их номеров и длины ряда маршрутов. Также некоторые из имеющихся маршрутов, в том числе одни из самых популярных, готовились отменить. Информация вызвала волну недовольства горожан: модернизация сети означала необходимость делать пересадки и усложняла поездки для жителей отдаленных районов.В департамете транспорта заверили, что новая маршрутная сеть только в стадии разработки, и ее окончательный вариант утвердят после того, как обсудят все проблемные вопросы с администрациями муниципальных образований.Губернатор Михаил Развожаев пообещал внести изменения в проект схемы, как только будет получена "обратная связь от людей". Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников

https://crimea.ria.ru/20220429/v-sevastopole-dosrochno-otkryli-dvizhenie-po-vosmomu-uchastku-tavridy-1123090078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма, общество, павел иено