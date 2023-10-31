https://crimea.ria.ru/20231031/rosatom-v-krymu-budet-razvivat-obschestvennyy-elektrotransport---aksenov-1132456000.html

Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов

Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов

В Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T17:17

2023-10-31T17:17

2023-10-31T17:17

сергей аксенов

росатом

экономика

транспорт

импортозамещение

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131844228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9505c23ebb0ecaaba99fae9a04ab8012.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", которые проводят работу по импортозамещению в субъектах РФ.В ходе встречи, по словам главы РК, обсуждалась также реализация проектов организации работы многопрофильных клиник, использования продукции из полимерных композитных материалов в строительстве, дорожном хозяйстве и сфере ЖКХ, а также переработке коммунальных отходов.По словам Аксенова, органами власти республики будут определены конкретные предложения и изучены варианты их наиболее эффективного применения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане пересели на общественный транспортПерспективы развития электротранспорта в КрымуЭлектрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, росатом, экономика, транспорт, импортозамещение, новости крыма, крым