https://crimea.ria.ru/20231031/rosatom-v-krymu-budet-razvivat-obschestvennyy-elektrotransport---aksenov-1132456000.html
Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
В Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T17:17
2023-10-31T17:17
2023-10-31T17:17
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", которые проводят работу по импортозамещению в субъектах РФ.В ходе встречи, по словам главы РК, обсуждалась также реализация проектов организации работы многопрофильных клиник, использования продукции из полимерных композитных материалов в строительстве, дорожном хозяйстве и сфере ЖКХ, а также переработке коммунальных отходов.По словам Аксенова, органами власти республики будут определены конкретные предложения и изучены варианты их наиболее эффективного применения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане пересели на общественный транспортПерспективы развития электротранспорта в КрымуЭлектрокары в Крыму и Севастополе: что сделают на федеральные деньги
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, росатом, экономика, транспорт, импортозамещение, новости крыма, крым
Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
В Крыму займутся развитием общественного электротранспорта в сотрудничестве с Росатомом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму планируют активно развивать общественный электротранспорт. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с представителями предприятий госкорпорации "Росатом", которые проводят работу по импортозамещению в субъектах РФ.
"Для Республики Крым, пожалуй, наиболее актуальным направлением с точки зрения экологии является развитие электротранспорта. В первую очередь, общественного. Тем более, что президент и федеральное правительство уже дали соответствующие поручения", - написал Аксенов в Telegram-канале.
В ходе встречи, по словам главы РК, обсуждалась также реализация проектов организации работы многопрофильных клиник, использования продукции из полимерных композитных материалов в строительстве, дорожном хозяйстве и сфере ЖКХ, а также переработке коммунальных отходов.
По словам Аксенова, органами власти республики будут определены конкретные предложения и изучены варианты их наиболее эффективного применения.
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